Na polskim rynku coraz więcej produktów, które zawierają probiotyki

Najnowsze badania naukowe wykazują zależność między zdrowiem jelitowym a prawidłowym funkcjonowaniem całego organizmu, w tym również mózgu. Probiotyki oraz prebiotyki pozytywnie wpływają na mikroflorę jelitową i są coraz częściej poszukiwane przez konsumentów, szczególnie w dobie COVID 19. Globalny rynek probiotyków dynamicznie rośnie i do roku 2027 osiągnie wartość 76,7 mld USD. Na polskim rynku widać coraz więcej produktów w różnych kategoriach, które zawierają probiotyki i/lub prebiotyki.

Badania wykazały, że zachowanie odpowiedniego mikrobiomu jelitowego wpływa na ogólny stan zdrowia człowieka i jego odporność. Nie bez powodu obecnie jelita nazywa się drugim mózgiem człowieka, gdyż działa niezależnie od mózgu i rdzenia kręgowego, czyli ośrodkowego układu nerwowego. Posiada również przynajmniej 100 mln komórek nerwowych. Ukryty w ścianach układu pokarmowego „mózg w jelitach” wiąże się z procesami trawienia, nastrojem, zdrowiem, a nawet sposobem myślenia.

Za odpowiedni mikrobiom jelitowy odpowiadają prebiotyki i probiotyki. Prebiotyki są źródłem pożywienia dla zdrowych bakterii jelitowych. To węglowodany, których organizm nie może strawić, a więc innymi słowy to niestrawione składniki żywności. Trafiają do dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gdzie działają jak pożywienie, stymulując rozwój potrzebnych mikroorganizmów, to znaczy „mikrobioty”. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które mają przynosić korzyści zdrowotne po spożyciu lub zastosowaniu w organizmie. Niektóre bakterie pomagają trawić żywność, niszczyć komórki powodujące choroby lub wytwarzać witaminy.

O wartości spożywania probiotyków i prebiotyków przekonują się konsumenci, u których rok do roku obserwuje się zwiększającą świadomość w zakresie żywienia, która wpływa między innymi na wzrost globalnego rynku probiotyków. Najnowsze prognozy pokazują, że rynek probiotyków wykaże roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 6,7% od 2020 do 2027 roku i ostatecznie osiągnie wartość 76,7 mld USD do 2027 roku.

