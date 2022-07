Na rozrwykę możemy wydać od 100 do 300 zł miesięcznie

Wyniki badania „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" serwisu Prezentmarzeń pokazują, że czas wolny chętnie przeznaczamy na miejskie rozrywki – jak twierdzi 23% respondentów i na sport – jak podkreśla 21% ankietowanych. Liczy się także rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z kreatywnymi zajęciami, taki jak na przykład taniec czy warsztaty fotografii.

Źródłem motywacji do poszukiwania nowych form spędzania czasu wolnego jest głównie chęć zdobywania nowych doświadczeń – jak twierdzi 57% uczestników badania. Z kolei 15% zapytanych argumentuje te poszukiwania niechęcią do rutyny i nudy. Według 38% respondentów po okresie pandemii, izolacji i pasywnego wypoczynku, obecnie chcemy żyć aktywniej i ciekawiej. Według co czwartego zapytanego aktualnie jesteśmy odważniejsi w realizacji swoich potrzeb w obszarze rozrywki, stąd większa chęć do próbowania sportów ekstremalnych. W opinii 23% ankietowanych, jesteśmy po ostatnich 2 trudnych latach bardziej zdeterminowani, aby zadbać o jakość czasu wolnego.

Zmiany, jakie zaszły w nastawieniu Polaków do realizowanych aktywności i rozrywek, widać w dokonywanych wyborach preferowanych form spędzania czasu wolnego. Zdaniem 27% respondentów badania, Polacy obecnie szukają rozrywki z dreszczykiem emocji, które oferują na przykład sporty ekstremalne. Według 23% ankietowanych Polacy wybierają rozrywki kreatywne, na przykład warsztaty fotografii, renowacji mebli czy tańca. W opinii 18% zapytanych wolą głównie rozrywki powiązane ze sportem i aktywnością fizyczną.

Według co trzeciego Polaka zapytanego przez serwis Prezentmarzeń w wyborze ulubionych form rozrywki ogranicza nas przede wszystkim brak czasu wolnego i nadmiar codziennych obowiązków. Zdaniem jednak 32% respondentów badania jest to niestety zasobność portfela, która wpływa na dokonywane przez nas wybory, związane z organizacją atrakcji podczas wypoczynku.

Jak pokazało badanie największa część zapytanych Polaków – 49% deklaruje, że może wydać na rozrywkę od 100 do 300 zł miesięcznie. Kwotą od 300 do 500 zł miesięcznie dysponuje 18% respondentów, a powyżej 500 zł miesięcznie 14% zapytanych. Najmniejszy budżet na rozrywkę, bo do 100 zł miesięcznie ma 19% zapytanych Polaków.

Kluczową rolą rozrywki w dzisiejszych czasach, jak twierdzi 34% zapytanych jest dostarczanie pozytywnych emocji i dodanie energii do działania.