Na rynek wkracza Flexee - aplikacja z wypłatą pensji na życzenie

Z raportu GfK wynika, że osoby aktywne zawodowo niepokoją się o swoje finanse: 65 proc. badanych odczuwa stres związany z nowymi regulacjami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu. 39 proc. pracujących Polaków w ciągu ostatniego roku pożyczało pieniądze przed kolejną wypłatą, z czego 64 proc. było zmuszonych pożyczyć pieniądze co najmniej kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 53 proc. badanych deklaruje ze zawsze wystarcza im pieniędzy od wypłaty do wypłaty.

Jaką kwotę pożyczamy?

Blisko połowa pożyczających pieniądze na zasilenie budżetu domowego pożycza kwoty do 400 zł, natomiast 75 proc wszystkich pożyczek mieści się w przedziale do 1000 zł (średnia kwota pożyczki wynosi ok. 700 zł). Co zauważalne, potrzeba zasilenia budżetu najczęściej pojawia się na 7 lub mniej dni przed kolejna wypłatą (70 proc. pożyczających).

15 proc. badanych zadeklarowało, że nie posiada żadnych oszczędności, natomiast kolejne 16 proc. dysponuje oszczędnościami w kwocie do 5000 zł. Pożyczki zaciągane przed kolejną wypłatą służą przede wszystkim finansowaniu bieżących potrzeb. Jak wskazuje badanie, cel pożyczki branej przed kolejną wypłatą to przede wszystkim bieżące, ale też nagłe potrzeby

– życie, opłacenie rachunków, leczenie oraz naprawy i awarie. Cele rozrywkowe są w takim wypadku rzadkości.

Polacy nie lubią prosić o pożyczkę

Z raportu GfK wynika, że nie lubimy pożyczać – proszenie o pożyczkę nawet drobnych sum jest, dla znaczącej większości (76 proc. badanych), nieprzyjemne i kłopotliwe. Pracodawcy nie ułatwiają pożyczania pieniędzy - 35 proc. badanych ocenia, iż uzyskanie zaliczki jest „trudne lub raczej trudne” – tylko 27 proc. pracodawców w ocenie badanych było „zawsze chętnych” do ich udzielania. Co trzeci korzystający z zaliczki ocenia jednocześnie, że pracodawcy wypłacają je raczej niechętnie.

Salary on demand - nowe rozwiązanie w Polsce

Modelu „salary on demand”, czyli pożyczka w aplikacji mobilnej daje możliwość wypłaty dowolnych kwot z wypracowanego już wynagrodzenia, kiedy jest to potrzebne wcześniej niż dzień wypłaty.

Założony przez polskich biznesmenów fintech Flexee wprowadza na rynek usługę pożyczki z „apki”, która pod koniec miesiąca zostanie potrącona z pensji.

Model działania Flexee wpisuje się w rynek „salary on demand”, czyli pensji na żądanie szczególnie zauważalny w krajach anglosaskich. W USA na rynku pojawiły się już pierwsze jednorożce, czyli spółki warte ponad 1 miliard dolarów, które obsługują ten rynek.

15 proc. badanych zadeklarowało, że już słyszało o usłudze Flexee. Natomiast po przedstawieniu opisu usługi, częściej niż co trzeci pracujący Polak (35 proc.) widzi w niej potencjał i ocenia ją pozytywnie, a kolejne 39% deklaruje stosunek neutralny. Taka deklaracja padła w większości ze strony osób niemających własnych oszczędności ani doświadczenia z pożyczkami – dla nich Flexee może być alternatywą dla pożyczek i „podbierania” pieniędzy z kont oszczędnościowych.