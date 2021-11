Na rynku brakuje materiałów budowlanych. Ministerstwo chce ochronić polskie drewno

W wyniku pandemii wiele materiałów budowlanych, dotychczas dostępnych od ręki, jest poza zasięgiem. Łańcuch dostaw jest zakłócony, transport z Chin czy też ze Stanów Zjednoczonych się korkuje, a ceny przewozu towarów bardzo wzrosły. W sierpniu PAP podawał, że w szczecińskich hurtowniach budowlanych ceny niektórych materiałów wzrosły w ciągu półrocza nawet o 400 procent.

Na rynku brakuje także drewna i okazuje się, że tą sprawą zainteresowało się już ministerstwo klimatu.

Drastyczny wzrost cen drewna

W październiku br. poseł Waldemar Sługock w swojej interpelacji dopytywał ministerstwo klimatu o sprawę polityki sprzedaży polskiego drewna.

Poseł zauważa, iż (...) sytuacja na polskim rynku drzewnym jest coraz trudniejsza. W ostatnim czasie rosnący eksport drewna z Polski zderzył się z dużym wzrostem popytu na ten surowiec w naszym kraju, w efekcie czego drewna zaczęło brakować. Doprowadziło to do bardzo drastycznego wzrostu cen tego surowca, sięgającego nawet kilkuset procent. Przykładowo, ceny metra sześciennego sosny i świerka z ok. 250 zł wzrosły nawet do ponad 800 zł. Zdaniem przedstawicieli branży drzewnej wszystkiemu winny jest niekontrolowany eksport tego surowca. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska w latach 2016-2019 eksport drewna z Polski wzrósł o ponad 80 proc., z 2,4 mln m3 do 4,4 mln m3.

Obecna sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ polscy przedsiębiorcy tracą dostęp do drewna. Jak wskazuje dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, polskie firmy z branży drzewnej nie wytrzymają finansowo rywalizacji o ograniczone zasoby polskiego surowca z międzynarodowymi pośrednikami, dlatego należy wprowadzić regulacje, które ograniczą eksport drewna nieprzetworzonego. W dodatku, jeżeli nic się nie zmieni, to zagraniczne zakłady w głównej mierze będą przerabiać polskie drewno, które następnie wróci do nas jako wyrób gotowy. (...).

Będą odgórne regulacje rynku?