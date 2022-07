Na rynku brakuje oleju słonecznikowego. Prawo pozwala na zamienniki

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną ustaliły, że istnieje możliwość warunkowego stosowania przez przedsiębiorców branży spożywczej tymczasowych sposobów informowania konsumenta w zakresie zaistniałych zmian składu produktów.

Producenci towarów, które zawierają olej słonecznikowy, mogą zatem użyć innego składnika np. oleju kokosowego czy rzepakowego. Aby było to zgodne z prawem, należy poinformować kupującego o zmianie składnika.

Na produktach, których skład uległ zmianie pojawi się kod informujący o zmianie oleju słonecznikowego na inny surowiec. Branża wprowadziła w tym celu następujące oznaczenia:

X1: olej słonecznikowy wymieniony na rzepakowy;

X2: olej słonecznikowy wymieniony na sojowy;

X3: olej słonecznikowy wymieniony na palmowy;

X4: olej słonecznikowy wymieniony na oliwę z oliwek;

X5: olej słonecznikowy wymieniony na kokosowy;

X6: olej słonecznikowy wymieniony na rzepakowy + przeciwutleniacz (...).

"Biorąc pod uwagę wyjątkowość zaistniałej sytuacji oraz trudną do przewidzenia dostępność niektórych surowców, po przeprowadzeniu konsultacji z branżą spożywczą, w tym z przedstawicielami handlu detalicznego i hurtowego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną ustaliły, że istnieje możliwość warunkowego stosowania przez przedsiębiorców branży spożywczej tymczasowych sposobów informowania konsumenta w zakresie zaistniałych zmian składu produktów. Dotyczy to wyłącznie sytuacji spowodowanych brakiem lub niedoborem surowców bezpośrednio związanych z obecną sytuacją w Ukrainie" – podaje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.