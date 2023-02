Na stoku czy na kanapie? Trwają ferie zimowe. Jak spędzają je Polacy?

78 proc. Polaków przynajmniej raz w życiu próbowało sportów zimowych.

54 proc. Polaków po zimowych aktywnościach ceni sobie relaks przy oglądaniu filmów i seriali.

Morsowanie staje się w Polsce coraz popularniejsze – już 18 proc. respondentów chociaż raz korzystało z kąpieli w lodowatej wodzie.

Jak potwierdzają badania, spośród sportów zimowych Polacy najchętniej wybierają jazdę na sankach (79 proc.), wędrówki górskie (60 proc.) oraz jazdę na nartach (47 proc.). Snowboard pojawił się dopiero na siódmej pozycji z wynikiem 19 proc. Co ciekawe, ze wszystkich 17 krajów, które wzięły udział w badaniu, jedynie w Portugalii jazda na desce cieszy się większą popularnością, niż narty.

Sposoby na zimowy relaks

Pomysłów na odpoczynek po zimowych aktywnościach jest naprawdę wiele, jednak Polacy najbardziej cenią sobie oglądanie filmów i seriali ( 54 proc.) relaks przy drinku (45 proc.) oraz wyjście do baru z rodziną lub przyjaciółmi (44 proc.).

Coraz popularniejsze stają się również morsowanie oraz sauny. Kąpieli w lodowatej wodzie próbowało już 18 proc. polskich respondentów – najwięcej tych między 18 a 25 rokiem życia (34 proc.) oraz Millenialsów (23 proc.). Co ciekawe, wśród respondentów znalazła się też grupa starszych morsów w wieku 58-76 (8 proc.). Najwięcej fanów morsowania żyje jednak w Finlandii, tam aż 42 proc. osób przyznało, że spróbowało tej aktywności chociaż raz w życiu, a 96 proc. korzystało z sauny. W Polsce także ma ona swoich zwolenników – 15 proc. ankietowanych wskazało, że korzysta z dobrodziejstw sauny regularnie.

Ugg, czy moon buty?

Co prawda stok narciarski to nie wybieg mody, ale tu także panują najnowsze trendy, które jak potwierdzają badania Klarny, mają znaczenie dla większości Polaków. Aż 66 proc. respondentów przyznało, że ważne jest dla nich, by strój, który mają na sobie, był modny. Inspiracje do stworzenia zimowych stylizacji czerpiemy przede wszystkim z Instagrama (73 proc.), Facebooka (69 proc.) oraz Youtube (58 proc.). Na które elementy stroju zwracamy szczególną uwagę?

Według polskich konsumentów modne powinny być przede wszystkim: rękawiczki (74 proc.), czapki (72 proc.) oraz kurtki narciarskie (63 proc.). To samo dotyczy okularów przeciwsłonecznych ( 59 proc.), googli (51 proc.) oraz butów – aż 50 proc. badanych wskazało, że śniegowce marki Ugg stanowią dla nich jeden z najmodniejszych dodatków zimowych stylizacji. Co więcej, coraz większa grupa polskich konsumentów (83 proc.) wskazuje, iż akcesoria tj. kask, przestały pełnić jedynie funkcję ochronną i stały się elementem stylizacji.

Wysoka jakość i ekologia

Konsumenci coraz świadomiej podchodzą do zakupów. Jak pokazały badania Klarny, Polacy chcą kupować modę przede wszystkim od firm, które znane są z produktów wysokiej jakości (71 proc.), szyją ubrania z materiałów pozyskiwanych w zrównoważony sposób (39 proc.), zgodnie z obowiązującymi trendami (30 proc.). Sama metka ma znaczenie tylko dla nielicznej grupy osób (7 proc.). Najwięcej polskich respondentów wskazało, że jest w stanie przeznaczyć na zimową stylizację od 437 do 1079 złotych.