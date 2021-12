Na Święta będziemy zaciskać pasa. Jakie produkty najbardziej uszczuplą nasze portfele?

67 proc. Polaków uważa, że wzrost cen w sklepach jest dla nich dotkliwy, a 62 proc. spodziewa się ich dalszego silnego wzrostu.

Żywność drożeje szybciej niż oficjalna inflacja, w znacznie większym stopniu odczują to uboższe gospodarstwa domowe wydające znaczną część dochodów na podstawowe potrzeby

Potwierdzają to dane z Koszyka cenowego dlahandlu.pl, gdzie monitorowane są ceny 50 podstawowych produktów FMCG w głównych sieciach handlowych w Polsce. Zgodnie z tymi danymi najmocniej podrożał olej, masło, mąka, jaja, cukier, ale także drób.

Inflacja nie odpuszcza

W listopadzie według szacunków GUS przeciętny wzrost cen w gospodarce wyniósł 7,7 proc. w ujęciu rocznym. Jest to najwyższy poziom od 20 lat. Dla porównania, w ubiegłym roku w grudniu inflacja rok do roku była ponad trzykrotnie niższa i wynosiła 2,4 proc.

Ekonomiści Banku BNP Paribas zwracają uwagę, że największe wzrosty w ostatnich miesiącach odnotowywały ceny paliw, jednak wysoką inflację obserwujemy w przypadku zdecydowanej większości dóbr konsumpcyjnych. Ich zdaniem, w okresie bożonarodzeniowym ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o ok. 7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Dlaczego żywność tak drożeje? - Na inflację cen energii wpływają wysokie poziomy notowań ropy naftowej oraz niedobór gazu ziemnego na rynku europejskim, z kolei na ceny żywności - historycznie wysokie ceny zbóż i roślin oleistych na świecie. Obecne wzrosty w tych kategoriach mają wpływ nie tylko na ceny produktów zbożowych i olejów roślinnych, ale również na ceny mięsa, nabiału i jaj, których koszty produkcji zależą głównie od cen pasz. W powyższych grupach produktów obserwujemy obecnie najszybsze wzrosty cen, obok cukru, którego ceny również zależą przede wszystkim od globalnych notowań – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Jakub Czugała, Analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.



Ocenia on, że stopniowe podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie będzie więc miało dużego wpływu na zahamowanie wzrostów cen żywności - większe znaczenie odgrywać będą czynniki międzynarodowe.

Polacy odczuwają skutki inflacji

Według badania Inquiry Research market „Dlaczego tak drogo? Polacy o cenach podstawowych produktów”, 96 proc. Polaków uważa, że ceny produktów spożywczych wzrosły w tym roku, przy czym aż 85 proc. uważa, że wzrosły zdecydowanie. 27 proc. pytanych osób uważa, że wzrost cen bardzo dotkliwie wpłynął na ich sytuację, a 40 proc. – że „dość dotkliwie”.

Co Polacy robią w takiej sytuacji? 53 proc. odpowiedziało, ze wybiera tańsze produkty, a 46 proc., że wybiera tańsze sklepy. Polacy rezygnują też z niektórych usług (42 proc.) i produktów luksusowych (42 proc.). Aż 33 proc. mówi, że oszczędza na wszystkim.

Nic dziwnego, ze nastroje wśród Polaków nie są najlepsze. 62 proc. uważa, że w najbliższym czasie ceny produktów spożywczych zdecydowanie wzrosną, natomiast 28 proc. spodziewa się niewielkiego wzrostu cen.

Co podrożało najbardziej - dane z Koszyka cenowego

Jak mówi ekspertka, badanie cen produktów konsumpcyjnych UCE Research pokazuje, że najdroższy w porównaniu z ubiegłym rokiem będzie świąteczny piernik bo wzrost cen w największym stopniu (średnio o 60%) dotknął oleju, margaryny ale także cukru. Znacząco zdrożało również mięso (o średnio 20 %) a także napoje w tym alkohole, a co za tym idzie również świąteczna oferta gastronomii będzie znacznie droższa.

Z danych Koszyka cenowego dlahandlu.pl wynika, że na przestrzeni ostatnich miesięcy w hipermarketach i dyskontach cena oleju rzepakowego skoczyła ze zwyczajowej 6,99 zł na 9,99 zł na 1 l, zaś masło podrożało z ok. 5 zł do co najmniej 6,50 zł, najtańsze jaja z 5 zł na 6 zł za 10 sztuk, a mąka z 2 na 3 zł, zaś cukier z 2,50 zł na 3 zł za kg. Każdy z tych produktów jest składnikiem świątecznych potraw i ciast. Oznacza to, ze sumując te kwoty otrzymamy znacznie wyższy rachunek przy sklepowej kasie. Porównując jeszcze z wiosną 2021 roku - rachunek za podstawowe zakupy jest często o 10 proc. wyższy, co przekłada na kilkanaście złotych więcej za te same artykuły włożone do koszyka.

