Zapowiadany od lat „zmierzch gotówki” wydaje się omijać polskich turystów. Jak pokazują wyniki najnowszego badania KAYAK.pl, w którym udział wzięło ponad 25 tysięcy osób z 24 różnych krajów, w tym tysiąc z Polski, na wakacjach Polacy wciąż wolą tradycyjne formy płatności i przed wyjazdem zaopatrują się w lokalną walutę.

Niezależnie od wieku czy płci, polscy podróżni najchętniej płacą gotówką – niemal połowa respondentów (48%) wskazała, że to ich ulubiona metoda płatności podczas wyjazdów. W tej grupie nieznacznie przeważają kobiety (53% vs. 43% mężczyzn), które z kolei rzadziej niż panowie korzystają z płatności kartami debetowymi lub kredytowymi. Sięga po nie około jedna piąta wszystkich badanych z Polski - odpowiednio 22% i 20%.

Nie tylko w Polsce widać przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań - wśród wszystkich 24 ankietowanych krajów gotówkę wybiera 38% badanych. Najliczniejszą reprezentacją mogą pochwalić się Niemcy i Austria (58%). Są też kraje, w których banknoty i bilon odeszły już do lamusa na rzecz „plastiku” - Francuzi i Norwegowie najrzadziej sięgają po gotówkę, a transakcje finalizują raczej przy użyciu kart kredytowych.

- Choć płatność kartą kredytową jest drugą najpopularniejszą metodą wśród wszystkich badanych krajów (30%), Polacy znajdują się w gronie najbardziej sceptycznych narodowości względem tej formy finansowania urlopu. Raczej niechętnie płacą też za wakacje w ratach, co może wskazywać, że wolą uniknąć późniejszej konieczności spłacania odsetek za wakacyjne szaleństwa - komentuje Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl.

Polacy są wśród narodowości, które mają najmniej oporów przed nowinkami technologicznymi i zaczynają przekonywać się do płatności aplikacjami. Podczas gdy światowa średnia to zaledwie 4%, w Polsce już 7% ankietowanych najchętniej płaci telefonem. Częściej zdarza się to tylko w przypadku Ukraińców (10%).