Na warszawskim Powiślu Biedronka odsłoniła antysmogowy mural

fot. materiały prasowe

Zakończenie drugiego etapu nagrody Biedronki za książkę dla dzieci Piórko 2020 sieć sklepów ogłosiła w niezwykły sposób. Laureatka kategorii „Ilustracje” tegorocznego Piórka, Magdalena Starowicz, otrzymała od Biedronki czek na 100 tys. zł, a zaprojektowana przez nią okładka książki trafiła na odsłonięty na warszawskim Powiślu mural. Mural został pomalowany farbami oczyszczającymi powietrze ze smogu.

Mural pojawił się przy Trasie Łazienkowskiej na ścianie budynku przy ul. Przemysłowej 31/33. Zaprojektowała go Magdalena Starowicz, która jest też laureatką tegorocznego Piórka w kategorii „Ilustracje”. Mural z okładką książki Piórka powstał w niezwykły sposób. Do jego stworzenia użyto farb katalitycznych. W skrócie oznacza to, że pod wpływem działania światła, farby oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji. Ten ekologiczny efekt utrzymuje się latami.



- Ten mural to najlepszy przykład na to, jak Biedronka działa na rzecz wspólnego dobra. Z jednej strony mamy tu ekologię, za sprawą użycia farb oczyszczających powietrze, a z drugiej: mural promuje konkurs, dzięki któremu tysiące polskich dzieci sięgają co roku po mądre książki - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka oraz juror konkursu Piórko.

Magdalena Starowicz – poza satysfakcją z autorstwa muralu i okładki książki – otrzymała czek opiewający na niebagatelną kwotę 100 tys. zł.