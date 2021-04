Na wiosenne zakupy garderoby chcemy przeznaczyć 100-300 zł

Uczestnicy badania Grupy Domodi przeznaczą na wymianę wiosennej garderoby pomiędzy 100 a 300 zł (37%). 34 proc. respondentów chce wydać od 300 do 500 zł. 12% na wiosenne kolekcje przeznaczy między 500 a 1000 zł. 1 proc. uczestników badania, planuje wydatki na poziomie ponad 1000 zł. Najmniejszą kwotę, bo poniżej 100 zł, wyda 16 proc. badanych.

56 proc. zwraca uwagę na atrakcyjną cenę produktu. Na rabaty reaguje 46% respondentów. Mniej więcej ¼ uczestników badania zaznaczyła, że na decyzję o wydaniu większej sumy na ubrania i dodatki, może wpłynąć potrzeba posiadania czegoś na specjalną okazję (24%), albo też kusząca, wyjątkowa kolekcja (23%). Zaledwie 4% badanych wykazało, że zakupy w miłym towarzystwie mają w tej kwestii pozytywny wpływ.

Użytkownicy platform Domodi i Allani, poproszeni o wskazanie części garderoby, których zakup planują wiosną, wskazali przede wszystkim buty (62%), sukienki (49%), spodnie (45%) oraz odzież wierzchnią, typu płaszcze czy kurtki (43%). Na kolejnych miejscach pojawiły się koszule (wybrało je 30% badanych), marynarki (19%) i dresy (17%). Prawie połowa respondentów zamierza dokonywać zakupów zarówno przez Internet, jak i stacjonarnie (47%). 35% ankietowanych będzie robić zakupy w sklepach online, a 15% skorzysta wyłącznie z oferty sklepów stacjonarnych.

Trend na odzież z drugiej ręki staje się coraz bardziej popularny. Choć prawie ½ badanych (47%) nie zamierza kupować używanych rzeczy, to aż 37% wskazuje, iż pomimo, że nie byli wcześniej zwolennikiem tego typu zakupów, teraz swoje zdanie zmienia i mają plany, by skorzystać z oferty sklepów z odzieżą z drugiej ręki. Do takiego działania nie trzeba przekonywać ⅕ naszych badanych, którzy są stałymi klientami takich miejsc.

W ankiecie w formie online, przeprowadzonej w dniach 8-22.03.2021, wzięło udział 200 respondentów z Polski (n=250). Z tego 88% stanowiły kobiety, a 12% - mężczyźni. Wśród grup wiekowych dominowały osoby w wieku 55+ - 42%, a na drugim miejscu - 45-54 z wynikiem 26%.