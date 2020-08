Na wyprawkę ucznia rodzice wydadzą ok. 330 zł

W tym roku polska rodzina na wyprawkę szkolną dla jednego ucznia wyda średnio 330 złotych – wynika z cyklicznego badania Barometr Providenta. Największym obciążeniem budżetu rodziców są podręczniki, sprzęt elektroniczny wspierający naukę oraz nowe ubrania.

\Jak wynika z badania Barometr Providenta 37,7 proc. rodziców, właśnie podczas kilku ostatnich wakacyjnych dni, kompletuje wyprawkę szkolną. Blisko połowa rozkłada zakupy w czasie na całe dwa wakacyjne miesiące. Zaledwie niecałe 5 proc. respondentów przyznało, że odkłada sprawę na ostatnią chwilę i kupuje wszystko dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Co dziesiąty badany wyprawkę kończy kompletować już po rozpoczęciu roku szkolnego.

56 proc. opiekunów w wieku 45-54 lata poświęca na kompletowanie wyprawki całe wakacje. Młodsi rodzice lubią odłożyć to zadanie na ostatnią chwilę – niemal 16 proc. osób z grupy 25-34 lata robi zakupy dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, a 11,4 proc. badanych w wieku 35-44 lata niektóre rzeczy kupuje już we wrześniu.

- Blisko połowa rodziców, kupując wyprawkę szkolną, chce zmieścić się w kwocie 300 zł. Tylko co piąty wyda na ten cel od 400 do 500 zł, a na zakupy powyżej tej kwoty stać będzie niemal 15 proc. opiekunów – mówi Magda Maślana, ekspert ds. PR w Provident Polska. – Od kilku lat artykuły szkolne przestały być znacznym wyzwaniem dla naszego budżetu. Istotny wpływ mają na to programy socjalne, które znacząco pomagają w sfinansowaniu wyprawki– dodaje Magda Maślana.

Najczęściej rodzice będą finansować wyprawkę z bieżących dochodów – zrobi tak ponad połowa Polaków posiadających dzieci w wieku szkolnym. Około 40 proc. wesprze się dodatkowo środkami z programów socjalnych. Co 5. opiekun deklaruje, że będzie musiał sięgnąć także po oszczędności. Niewielu rodziców w związku z wydatkami na wyprawkę szkolną liczy na wsparcie finansowe od rodziny – odpowiedziało tak zaledwie 4 proc. opiekunów dzieci.

Od 2014 roku dzieci korzystają z darmowych podręczników, ale nadal blisko 29 proc. rodziców, biorących udział w badaniu, zadeklarowało, że to książki najbardziej obciążają ich budżet na wyprawkę. 25 proc. opiekunów wskazuje, że najwięcej wydadzą w tym roku na sprzęt elektroniczny pomagający w nauce. Co 4. rodzic wskazał także, że jego portfel uszczupli się znacząco za sprawą nowych ubrań, a co dziesiąty – nowego plecaka.

60 proc. rodziców przyznaje, że co roku kupuje w całości nowe przybory szkolne. Tylko co 3. badany deklaruje, że częściowo korzysta z używanych wcześniej artykułów szkolnych. Co dziesiąty rodzic twierdzi jednak, że może pozwolić sobie na zakup tylko niezbędnych nowych rzeczy.

57 proc. respondentów posiadających dzieci kieruje się funkcjonalnością nabywanych przedmiotów. Dla około połowy rodziców cena lub gust dziecka także ma duże znaczenie podczas zakupów. Niemal równie ważny jest walor edukacyjny elementów wyprawki. Najmniejszy wpływ na wybór akcesoriów ma zdanie rodziców (13 proc.) lub moda (3 proc.).