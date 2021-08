Na zakupy w małych sklepach wydajemy za jednym razem 18,18 zł

W porównaniu z lipcem 2020 r. łączne obroty spożywczych sklepów małoformatowych do 300 m2 odnotowały niewielki wzrost, mimo iż liczba transakcji spadła w tym czasie o niespełna 4%. W lipcu 2021 r. klienci sklepów małoformatowych wydawali na zakupy średnio 18,18 zł, o 4,2% więcej niż w lipcu 2020 r., chociaż średnia liczba produktów wkładanych do koszyka utrzymała się na tym samym poziomie.

Wzrosty cen odnotowano w tym czasie niemal we wszystkich kategoriach, przy czym największe podwyżki dotyczyły kategorii objętych od początku 2021 r. dodatkowymi opłatami, czyli wódek i napojów. Wydatki klientów sklepów małoformatowych na napoje energetyzujące w lipcu br. były o 19% wyższe niż przed rokiem, mimo iż wolumen sprzedaży w tym czasie pozostał niemal na tym samym poziomie. Znacznie więcej niż przed rokiem trzeba również zapłacić również za napoje gazowane – w przypadku tej kategorii podwyżki cen przełożyły się wprawdzie na wzrost wartości sprzedaży tej kategorii (o 16% więcej niż w czerwcu 2020 r.), jednak w ujęciu wolumenowym kategoria ta odnotowała spadek (o 15%). Sprzedaż wód czystych, których nowa opłata nie dotyczy, wzrosła w tym czasie zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym (wydatki na tę kategorię były o 18% więcej niż przed rokiem).

Spadki sprzedaży odnotowały wódki – w lipcu 2021 r. klienci sklepów małoformatowych kupili o 16% mniej litrów wódek smakowych, a wydatki na tę kategorię spadły o 15%. W przypadku wódek czystych część klientów przerzuciło się na większe opakowania, głównie z najniższego segmentu cenowego, jednak nie zrekompensowało to spadków sprzedaży mniejszych pojemności i cała kategoria odnotowała spadek wartości sprzedaży o 8% w porównaniu z lipcem 2020 r. Niewielki wzrost wartości sprzedaży (o 1%) w ostatnim miesiącu odnotowały piwa, do czego przyczyniły się głównie warianty bezalkoholowe.

Lepiej niż przed rokiem w placówkach małego formatu sprzedawały się m.in. lody (wzrost wartości sprzedaży o prawie 20%), produkty tytoniowe, a także dania gotowe (wydatki na mączne dania chłodzone wzrosły o 10%). Dynamicznie rośnie również sprzedaż produktów roślinnych, będących alternatywą dla wędlin czy nabiału (wartość sprzedaży roślinnych zamienników mleka w lipcu 2021 była o 50% wyższa niż przed rokiem), choć ich udział w całości obrotów sklepów małoformatowych jest wciąż niewielki.

* Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.