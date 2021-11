Na zakupy w sklepach budowlanych wydaliśmy ponad 84 mld zł

W 2020 roku wartość zakupów w niemal 15 tysiącach punktów sprzedaży materiałów remontowo-budowlanych w całej Polsce wyniosła ponad 84 miliardy złotych. 88 proc. z tej kwoty wydały gospodarstwa domowe, a pozostałą część inwestorzy instytucjonalni. Takie dane płyną z najnowszego badania przygotowanego przez Bricoman Polska i GfK.

Dom niezwykle ważny dla Polaków, wydajemy na niego miliardy

– Gdyby do kwot przeznaczanych na materiały remontowo-budowlane dodać wydatki na robociznę, uzyskamy kwoty dwunastocyfrowe. To pokazuje, że dla naszych rodaków własny kąt i jego standard są większym priorytetem niż podróżowanie i odpoczynek – mówi Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK. W jego ocenie, ze względu na rosnącą inflację, niespotykany od dawna wzrost cen większości materiałów budowlanych oraz utrzymujący się wysoki popyt na nieruchomości, 2021 rok przyniesie jeszcze większe kwoty. Dzięki temu, z dużym prawdopodobieństwem, przekroczymy lub co najmniej zbliżymy się do wartości ok. 100 miliardów złotych.

– W związku z tym, że Bricoman specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze fachowców, szczególnie zainteresowała nas proporcja zakupów materiałów dokonywanych przez przedsiębiorców w porównaniu z zakupami bezpośrednimi klientów indywidualnych. Okazuje się, że 41 proc. zakupów materiałów remontowo-budowlanych została zrealizowana przez fachowców na zlecenie klientów indywidualnych, co w przeliczeniu stanowi ponad 30 miliardów złotych netto” – wylicza Robert Stupak, Marketing & E-Commerce Director w Bricoman Polska. Dodaje przy tym, że choć z remontami i wykończeniem wielu Polaków radzi sobie samodzielnie, Bricoman zauważa rosnący trend zlecania zakupów i wykonawstwa specjalistom.

Badaniu poddane zostały zakupy dokonywane we wszystkich punktach sprzedaży materiałów remontowo-budowlanych w Polsce, których na terenie kraju działa niemal 15 tys.

W badaniu Bricomana i GfK nie zostały uwzględnione duże zakupy obiektowe dokonywane z pominięciem punktów sprzedaży przez największych deweloperów i dużych wykonawców.