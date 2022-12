Nadchodzi rewolucja w prawie opakowaniowym

30 listopada Komisja Europejska opublikowała projekt zmian dotyczących dyrektywy opakowaniowej.

Nowe przepisy wymuszą m.in. zmianę etykiet w zakresie informacji o tym, co zrobić z opakowaniem po użyciu.

30 listopada Komisja Europejska opublikowała projekt zmian dotyczących dyrektywy opakowaniowej. Dokument ten ma zostać uchylony i zastąpiony rozporządzeniem, które jest instrumentem prawnym obowiązującym wprost w krajach członkowskich. Cel: realne ograniczenie ilości produkowanych na starym kontynencie odpadów opakowaniowych.

Ilość odpadów opakowaniowych rośnie

Dyrektywa opakowaniowa reguluje kwestie związane z produkcją opakowań, stawianych im wymagań, celów nakładanych na kraje członkowskie w zakresie wprowadzanych na ich rynek produktów w opakowaniach.

Akt prawny z 1994 roku był ostatnio nowelizowany w maju 2018 roku. Wprowadzono do niego wówczas zapisy zmierzające do przestawienia gospodarki na obieg zamknięty w zakresie surowców – m.in. w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta - ROP (obejmuje ona np. zaangażowanie producentów w działania na rzecz recyklingu odpadów) i Single Use Plastic (SUP), czyli regulacje dotyczące m.in. jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych np. sztućców i naczyń.

- Komisja Europejska dostrzega, że kraje wspólnoty nie do końca wprowadzają zmiany zapisane w dyrektywie. Np. system ROP i SUP wciąż nie zostały jeszcze w Polsce wcielone w życie zgodnie z wytycznymi. W efekcie ilość odpadów opakowaniowych w skali kontynentu zamiast się zmniejszać, rośnie: z 66 do 78,5 mln ton rocznie na przestrzeni lat 2009-2019 – mówi mec. Ewa Badowska-Domagała, przewodnicząca grupy roboczej „Legislacja” działającej w ramach Stowarzyszenia Natureef zrzeszającego ponad 30 wiodących polskich firm, instytucji i jednostek naukowych z branży opakowaniowej, produkcji żywności, logistyki i recyklingu.

Dużo zmian w opakowaniach

W zmienionych przepisach Komisja Europejska proponuje określenie wymagań dla opakowań, które uznawać się będzie za nadające się do recyklingu. Tylko takie będzie można wprowadzić do obrotu. W rozporządzeniu wskazane mają być warunki, jakie będą musiały spełniać opakowania, a także kryteria i warunki ich oceny. To duża zmiana, biorąc pod uwagę, że obecnie wielu opakowań nie można przetworzyć na surowiec ze względu na łączenie w nich różnego rodzaju materiałów lub też dodawanie elementów, które uniemożliwiają ich recykling.

Nowe przepisy określać mają to, w jakiej części dane opakowanie z tworzywa sztucznego wyprodukowane ma być z surowców pochodzących z recyklingu. Np. dla butelek PET współczynnik ten wynieść ma odpowiednio 30 proc. od 1 stycznia 2030 roku oraz 65 proc. od początku roku 2040. Od 2030 roku obowiązywać mają również kryteria w zakresie rozmiarów opakowań. Tzw. współczynnik pustej przestrzeni w opakowaniu będzie mógł wynieść maksymalnie 25 proc. objętości.

Nowe przepisy wymuszą zmianę etykiet w zakresie informacji o tym co zrobić z opakowaniem po użyciu. Będą one jednolite w całej Unii Europejskiej, aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów.

Planowane przepisy dotyczyć będą nie tylko producentów opakowań i firm, które wprowadzają je na rynek. Nałożą też obowiązki na przedsiębiorców, którzy np. oferują napoje w jednorazowych kubkach w sytuacji, w której klient nalewa napój z dystrybutora. Ustawodawca wprowadza tu zasadę „użyj ponownie”. Chodzi o to, aby odchodzić od kubków jednorazowych na rzecz tych wielokrotnego użytku. Dotyczy to również pojemników na żywność sprzedawaną na wynos. Od 2030 roku w ten sposób serwowanych ma być 20 proc. napojów oraz dań na wynos. Od 2040 roku – 80 proc.

Biznes o nowym prawie

Tak szerokie zmiany będą miały wpływ na wiele gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem producentów opakowań i żywności oraz sektora przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcom pomaga przygotować się do zmian Stowarzyszenie Natureef.