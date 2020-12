Nadszedł czas strategicznych decyzji

fot. Paweł Waśko



O zmianach na rynku wsparcia sprzedaży wywołanych pandemią i nowych narzędziach, które wspierają firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji rozmawiamy z Pawłem Waśko, Group Account Managerem w ASM Sales Force Agency.

Jak 2020 rok zmienił rynek wsparcia sprzedaży?

Kluczowym kanałem rozwoju dla firm stał się kanał cyfrowy. Ponad 70 proc. Polaków kupuje w sieci i jest to wzrost o ok. 15 proc. rdr. Co za tym idzie także działania wsparcia sprzedaży przeniosły się do kanału online. W tym roku w czasie świąt zabraknie barwnej otoczki wsparcia sprzedaży w sklepach stacjonarnych: eventów, spotkań, degustacji, prezentacji nowości. Bitwa będzie prowadzona na o wiele bardziej podstawowym poziomie – oferty produktowej i ceny. Z tego powodu dostawcy przenoszą główny ciężar zaangażowania finansowego z kampanii reklamowych i eventowych na promocje cenowe.

Z perspektywy firmy zajmującej się wsparciem sprzedaży, widzimy, że kluczowe dla producentów jest obecnie zadbanie o dostępność produktów w punktach handlowych i ich właściwą ekspozycję oraz komunikację. Ograniczenia pandemiczne spowodowały, że część sił sprzedażowych naszych partnerów nie wyjechała w teren, od marca ich wizyty w sklepach zostały zredukowane. A dla naszych klientów nadal kluczowa jest wiedza, którą można pozyskać na poziomie poszczególnych placówek handlowych: poziom cen produktów, standardy ich ekspozycji, wykonanie zaplanowanych działań promocyjnych. Dlatego naszą rolą jest dostarczanie producentom tych informacji w trybie ciągłym. Zdajemy sobie sprawę, że tylko mając pełny obraz rynku, producenci mogą podejmować efektywne działania sprzedażowe. Wykorzystujemy do tego naszą zaawansowaną platformę DataSense. Obecnie skupiamy się na jej rozwoju: powiększeniu o moduły analityczne, automatyzację systemu alertów, podsumowań i statystyk, wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji, tak aby dysponować danymi najwyższej jakości. Poprawiamy istniejące schematy i modele. Testujemy wykorzystanie dow naszej pracy technologii rozpoznawania obrazu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że prym na rynku będą wiodły te firmy, które będą w stanie najlepiej wykorzystać technologię w codziennym wparciu sprzedaży. Nasze zaplecze technologiczne i systemowe odpowiada na nowe potrzeby producentów.

Wspomniał Pan o ograniczeniu wydatków reklamowych firm. Szczególnie widoczne było to wiosną. Czy jesienią aktywność marek wróciła do normy?

Wiosną wszyscy uczyliśmy się nowej sytuacji. Pierwsza fala pandemii była czasem dużej niepewności nie tylko zdrowotnej, ale także biznesowej. Firmy znacznie zmniejszyły wydatki na reklamę, jednak nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z działań marketingowych, zwłaszcza ze wsparcia sprzedaży.