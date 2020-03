Nagrody finansowe dla pracowników Tesco Polska

Tesco wypłaci nagrody pracownikom; fot. shutterstock

Tesco w Polsce ogłasza wprowadzenie specjalnych nagród dla pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji.

Rozprzestrzenianie się epidemii i wprowadzenie kwarantanny wymaga od sieci handlowych podjęcia niestandardowych działań. Od początku pojawienia się zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus, Tesco podjęło szereg kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom.

Dziś sieć handlowa ogłosiła wprowadzenie dodatkowych nagród finansowych dla pracowników sklepów i centrów dystrybucji. - Każdego dnia tysiące naszych kolegów i koleżanek pracuje, by zapewnić Polakom dostęp do żywności i innych niezbędnych produktów. Jestem niezmiernie dumny ze sposobu, w jaki koleżanki i koledzy w Tesco działają w tych wyjątkowych okolicznościach. Wszyscy zasługują na uznanie, a szczególnie chciałbym podziękować osobom pracującym w sklepach i centrach dystrybucji. – podkreśla Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska i dodaje – Od początku trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w obiektach Tesco, zarówno pracownikom, dostawcom, jak i klientom. Ich zdrowie i komfort są dla nas najwyższym priorytetem.