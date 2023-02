Najbogatsi ludzie na świecie: papież luksusu, wizjonerzy z Doliny Krzemowej i filantrop

Trzecim w rankingu najbogatszych ludzi na świecie pod koniec 2022 roku był Gautam Adani, ale to też się zmieniło. Po starcie 60 mld dol. najbogatszy Azjata spadł na 21. miejsce na liście, a jego miejsce zajął Jeff Bezos.

Najbogatsi ludzie na świecie

W pierwszej piątce najbogatszych ludzi na świecie według danych Bloomberga znajdują się:

1. Bernard Arnault. 2. Elon Musk. 3. Jeff Bezos. 4. Bill Gates. 5. Warren Buffett.

Najbogatszą kobietą świata jest Francoise Bettencourt Meyers. Według stanu na styczeń 2023 r., jej majątek netto wynosi 82,8 mld dol. Pochodzi z jej udziałów w L'Oreal, największej na świecie firmie kosmetycznej.

Bernard Arnault

Wartość netto majątku: 193 mld USD

Zmiana od początku roku: +30,7 mld USD

Własność: LVMH

Francuz nazywany „papieżem luksusu” jest prezesem i dyrektorem generalnym LVMH, największej na świecie firmy produkującej towary luksusowe. Przełomem w jego karierze był 1984 r., w którym kupił za otrzymane od rodziny 15 mln dol. i kolejne 80 mln dol. pozyskane od inwestorów prywatyzowaną firmę tekstylną Boussac, będącą właścicielem Christian Dior.

Do portfolio koncernu Arnaulta dołączyło ok. 70 marek, w tym Christian Lacroix, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo (moda); Bulgari, Chaumet, Hublot, TAG Heuer czy Tiffany & Co. (biżuteria i zegarki); Belvedere, Dom Pérignon, Château Cheval Blanc, Glenmorangie, Ruinart (alkohole), a także sieć drogerii Sephora czy hotele Belmond.

Większość bogactwa Arnaulta pochodzi z jego ogromnych udziałów w Christian Dior SE, spółce holdingowej, która kontroluje 41,2% LVMH. Dodatkowe 6,2% w LVMH jest w posiadaniu rodzinnej spółki holdingowej Groupe Familial Arnault.

Elon Musk

Wartość netto majątku: 174 mld USD

Zmiana od początku roku: +36,5 mld USD

Własność: Tesla, SpaceX, OpenAI

Businessman nazywany wizjonerem z Doliny Krzemowej urodził się w Afryce Południowej i studiował na uniwersytecie w Kanadzie, zanim przeniósł się na University of Pennsylvania. W 1995 r. założył wraz z bratem - korzystając z pieniędzy zebranych od inwestorów oraz 200 tys. USD od ojca - firmę zajmującą się oprogramowaniem sieciowym Zip2. W marcu 1999 r. został współzałożycielem X.com, firmy świadczącej usługi finansowe i obsługującej płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Trzy lata później założył swoje kolejne przedsiębiorstwo – twórcę rakiet kosmicznych Space Exploration Technologies (SpaceX), którego obecnie jest dyrektorem generalnym i technicznym.

W 2004 roku miliarder został głównym fundatorem Tesla Motors (obecnie Tesla), co doprowadziło go do obecnej pozycji dyrektora generalnego firmy zajmującej się pojazdami elektrycznymi. Od 2016 r. przedsiębiorstwo nosi nazwę Tesla Inc. i produkuje również samochody autonomiczne.

W 2020 r. akcje Tesli wzrosły o 740%, co popchnęło Muska w górę w rankingach bogactwa. W styczniu 2021 r. został najbogatszym człowiekiem na świecie – tytuł ten posiadał do grudnia 2022 r., kiedy wartość netto jego majątku zmalała z powodu spadku ceny akcji Tesli, w których miliarder otrzymuje wynagrodzenie i które są źródłem jego majątku.

Jeff Bezos

Wartość majątku netto: 136 mld USD

Zmiana od początku roku: +29,3 mld USD

Własność: Amazon

W 1994 r. przyszły miliarder założył w garażu w Seattle firmę Amazon.com. Na początku swego istnienia była ona księgarnią internetową. Od tego czasu przekształciła się w największy na świecie sklep internetowy - asortyment poszerzył się o DVD, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, meble, towary spożywcze i wiele innych. Oczekuje się, że platforma e-commerce z Doliny Krzemowej do 2024 r. wyprzedzi Walmart, największego na świecie detalistę.

W 2000 r. businessman utworzył kolejną firmę Blue Origin, która buduje i wysyła w kosmos rakiety. 20 lipca 2021 r. znalazł się wśród kosmicznych turystów w rakiecie swojej własnej firmy. Koncepcja lotu była nietypowa - na pokładzie nie było pilota, a całością sterował automatycznie komputer. Ponadto był to pierwszy lot załogowy, w którym sam właściciel testował technologię - wcześniejszych nie było testów z udziałem innych ludzi.

Bezos posiadał 16% Amazona w 2019 r., zanim przekazał 4% swojej byłej żonie, MacKenzie Scott, w ramach postępowania rozwodowego. W 2020 r. cena akcji Amazona wzrosła o 76% w wyniku zwiększonego popytu na zakupy online w związku z pandemią COVID-19.

Bill Gates

Wartość netto: 115 mld USD

Zmiana od początku roku: +1,1 mld USD

Własność: Microsoft

Jest jedną z legendarnych postaci biznesu z Doliny Krzemowej, obok pioniera informatyki Steve’a Jobsa, współzałożyciela firmy Apple. W trakcie studiów na Uniwersytet Harvarda w 1975 r. zaczął pracować wraz ze swoim przyjacielem z dzieciństwa Paulem Allenem nad nowym oprogramowaniem dla oryginalnych mikrokomputerów. Po sukcesie tego projektu porzucił Harvard i założył Microsoft.

W pierwszych latach istnienia firmy informatycznej wszyscy pracownicy mieli wpływ na jej działalność. Gates zajmował się sferą biznesową, ale także programował - osobiście sprawdzał każdą linijkę kodu stworzoną przez pracowników i często dokonywał w nim zmian. 15 czerwca 2006 r. ogłosił, że przez najbliższe dwa lata będzie stopniowo wycofywał się z pełnionej przez siebie funkcji, aby móc poświęcać więcej czasu na działalność charytatywną.

Bill Gates ma większość wartości netto swojego majątku w Cascade Investment LLC . To prywatna spółka inwestycyjna, która posiada różne akcje, w tym Canadian National Railway, Deere i Republic Services, a także dochody z inwestycji w nieruchomości i energię.

Warren Buffett

Wartość netto: 108 mld USD

Zmiana od początku roku: +1 mld USD

Własność: Berkshire Hathaway

Warren Buffett to typowy przykład drogi „od pucybuta do milionera”. W wieku 13 lat założył własne przedsięwzięcie biznesowe jako gazeciarz, sprzedawał też ulotki dotyczące wyścigów konnych. W 1962 r. kupił udziały w firmie tekstylnej o nazwie Berkshire Hathaway, stając się jej większościowym udziałowcem w 1965 r. Dwa lata później poszerzył majątek o udziały w ubezpieczeniach i o inne inwestycje.

Buffett jest inwestorem typu „kup i trzymaj”, który zbudował swoją fortunę nabywając niedoceniane spółki. Inwestował też w duże, znane firmy. Portfel spółek zależnych, należących w całości do niego, obejmuje udziały w ubezpieczeniach, dystrybucji, energii, kolejnictwie, a także w produktach konsumenckich. Za pośrednictwem Berkshire Hathaway kontroluje m.in. 12,1% American Express, 8,3% Coca-Coli, 18,1% The Washington Post Company, 9,5% koncernu Gillette (część grupy Procter & Gamble)

Buffett poświęcił znaczną część swojego majątku na filantropię. W czerwcu 2006 r. ogłosił, że planuje przeznaczyć cały swój majątek na cele charytatywne. Do 2020 r. przekazał 41 mld USD, głównie na rzecz Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz organizacji charytatywnych ich dzieci. Mówi się, że gdyby nie działalność dobroczynna, byłby bezwzględnie najbogatszym człowiekiem na świecie.