Najczęściej wyrzucamy pieczywo, świeże owoce i warzywa

Wyrzucamy przede wszystkim gotowe, niespożyte posiłki – do tego przyznaje się 70,3% badanych, natomiast same produkty spożywcze – 37,2% ankietowanych. W koszu przeciętnego Polaka ląduje najczęściej pieczywo (62,9%), świeże owoce (57,4%) i warzywa (56,5%). Najczęstsze przyczyny marnowania żywności pozostają bez zmian w porównaniu z wcześniejszymi badaniami – to przede wszystkim zepsucie produktów, przeoczenie daty ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, czy zbyt duże zakupy.

Tymczasem z badań Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii, przeprowadzonych na zlecenie firmy McCormick oraz Federacji Polskich Banków Żywności, we wrześniu tego roku, wynika, że podczas izolacji 27% ankietowanych robiło zakupy rzadziej (82%), ale były one też większe (52%). Zaczęliśmy częściej planować co chcemy kupić (z 49% do 54%), jednak to nie uchroniło nas przed za dużymi zakupami – robiliśmy je częściej o 10% w trakcie pandemii niż przed (19% vs 29%). Jednocześnie o 12% wzrósł odsetek osób, które starały się nie dopuścić do zepsucia się czy zmarnowania produktów spożywczych (50% przed pandemią vs 62% w trakcie). - Żywność zaczyna marnować się już w naszej głowie - kiedy robimy zakupy bez planu, wrzucając do sklepowych koszyków to, na co mamy chwilową ochotę, a nie to, czego naprawdę potrzebujemy. Tylko czterech na dziesięciu dorosłych Polaków przed zakupami ma w zwyczaju sprawdzenie zawartości lodówki (41,9%). Dodatkowo zakupione produkty umieszczamy bez zastanowienia i uszeregowania według daty przydatności – tylko 31,3% badanych deklaruje, że układa w ten sposób żywność w lodówce. Dlatego budowanie świadomości i mówienie o prostych rozwiązaniach, takich jak robienie listy zakupów czy stosowanie lodówkowej zasady FIFO, jest kluczowe w ograniczeniu marnowania żywności. – komentuje Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Z badań PROM wynika, że brak dbałości o kontrolę dat przydatności do spożycia czy nieprzestrzeganie zasad odpowiedniego rozmieszczania produktów w lodówce to również częsta przyczyna marnowania jedzenia m.in. w produkcji żywności. Przy tym 64 % Polaków nie wie, że informacje na opakowaniach „Należy spożyć do…” i „Najlepiej spożyć przed…” nie oznaczają tego samego.

- Rozwinęliśmy projekt „kupuję, nie marnuję”, umożliwiający klientom zakup produktów o zbliżającym się terminie przydatności, jednak w pełni wartościowych, w cenach obniżonych nawet do -70%. Bieżący miesiąc rozpoczęliśmy od kampanii marketingowej poświęconej przeciwdziałaniu marnotrawieniu produktów spożywczych, w ramach której podpowiadaliśmy jakie dania możemy przyrządzić w kuchni, aby uratować żywność. Wskazówki cały czas są dostępne na stronie https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/jak-nie-marnowac - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska