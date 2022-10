Dyskonty coraz lepiej radzą sobie w dużych centrach. Kto wybiera parki handlowe?

Raport „Parki handlowe i centra convenience w Polsce”, opracowany przez dewelopera Trei Real Estate Poland i agencję doradczą JLL, wskazuje, że w I połowie tego roku oddano 183 200 mkw. powierzchni handlowej, z czego 66% stanowiły parki handlowe i centra convenience, a 6% należało do centrów handlowych.

Eksperci szacują, że do końca tego roku wybudowanych zostanie jeszcze 342 000 mkw. powierzchni handlowej, w tym 53% w ramach parków i centrów convenience.

Parki handlowe coraz popularniejsze wśród najemców - także przez niższe czynsze

Czynsze typu prime dotyczące lokali o powierzchni ok. 2 000 mkw. w najlepiej prosperujących parkach handlowych wynoszą obecnie 8-12 euro/mkw./miesiąc, a opłaty eksploatacyjne są na poziomie 1,5-2 euro/mkw./miesiąc, podczas gdy stawki czynszów w galeriach handlowych wahają się od 17-108 euro w zależności od lokalizacji, a opłaty eksploatacyjne dochodzą do 20 euro/mkw./miesiąc. Marki dostępne wcześniej wyłącznie w dużych centrach teraz otwierają się na klientów z mniejszych miast – tak działa na przykład Deichmann.



Parki handlowe są dla nas atrakcyjne ze względu na niższe koszty czynszu i utrzymania. Obiekty te oferują dobrze dobrany tenant-mix, który przyciąga klientów, a nam gwarantują dochód na odpowiednim poziomie. Co więcej docieramy z ofertą do osób z mniejszych miast, dla których była ona wcześniej niedostępna. W tym roku otworzyliśmy 20 sklepów, z czego ponad 80% znajduje się w parkach handlowych - potwierdza Marcin Richert, Senior Expansion Manager, Deichmann.

Zmiany w strukturze najemców centrów i parków handlowych

Mniejsze, kilkunastotysięczne miasta są poza zasięgiem centrów handlowych. Natomiast często parki handlowe są w takich miejscach jedynymi sklepami stacjonarnymi z ofertą kilku różnych marek, dzięki czemu zapewniają dostęp do kompleksowych zakupów i usług. Obecnie w obu formatach możemy dostrzec zmiany w strukturze najemców, które są odpowiedzią na ewoluujące potrzeby konsumentów, w tym szybkie zakupy blisko miejsca zamieszkania.

Dyskonty wchodzą do centrów handlowych

Dyskonty, których naturalnym środowiskiem rozwoju są parki, coraz lepiej radzą sobie w centrach handlowych i pomimo wyższych kosztów są w stanie wygenerować satysfakcjonujące obroty. Od 2-3 lat widać trend wchodzenia dyskontów do centrów handlowych. Z kolei w parkach trend jest odwrotny – coraz więcej marek, które nigdy nie szukały tam miejsca dla siebie, interesuje się naszymi obiektami. Za chwilę w parkach handlowych pojawią się Douglas czy Apart, czyli marki z górnej półki - mówi mówi Grzegorz Pękalski, prezes zarządu Karuzela Holding.

Rynek centrów się stabilizuje

Wysokie koszty budowy na chwilę wstrzymały oddech w branży

Pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie, a tym samym niepewność gospodarcza i zachwianie łańcuchami dostaw, wpłynęły na wzrost kosztów budowy nawet o 60%, co w konsekwencji ograniczyło działalność deweloperów. Obecnie rynek stabilizuje się i uruchamiane są nowe inwestycje.

- W pewnym momencie ceny były nie do przyjęcia i w tym czasie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu nowych projektów. Gdy tylko ceny spadły do akceptowanego przez branżę poziomu 20% w porównaniu do cen z początku roku, wówczas rozpoczęliśmy nowe inwestycje. Aktualnie w budowie mamy trzy parki handlowe – w Krakowie, Mielcu i Zambrowie, a za chwilę rozpoczynamy realizację kolejnych projektów, w tym między innymi w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łapach, Lubinie oraz Koninie - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Wzrost kosztów deweloperów i generalnych wykonawców przekłada się również na sytuację najemców. Mogą się oni spodziewać podwyżki czynszów, a w najbliższym czasie wyzwaniem staną się także wyższe koszty operacyjne związane z ogólną sytuacją na rynku energii.



Parki handlowe i galerie jako komplementarne formaty

Parki handlowe są stosunkowo nowymi produktami na rynku nieruchomości komercyjnych i weszły w okres dynamicznego wzrostu. Przed dojrzałym, ustabilizowanym sektorem galerii czas na modyfikowanie funkcji i modernizację. Według raportu „Parki handlowe i centra convenience w Polsce” poziom nasycenia rynku centrów handlowych jest nieznacznie poniżej średniej dla Europy Zachodniej i wynosi 258 mkw./1000 mieszkańców, natomiast w przypadku parków handlowych i centrów convenience jego wartość to tylko 84 mkw./1000 mieszkańców,

co pokazuje dalszy potencjał wzrostu.