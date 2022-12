Najlepsze świąteczne reklamy. Miś celebryta w Lidlu i Kevin marchewka w Aldi

Na świąteczne reklamy handlowi giganci rezerwują ogromne budżety. To nie są zwykle reklamy, to prawdziwe filmowe produkcje, często przygotowywane przez topowych reżyserów. Oto 7 świątecznych filmów, które w tym roku zwróciły naszą uwagę.

Świąteczna reklama Sainsbury's i wybredna hrabina, która nie lubi deserów

Sainsbury's stawia na bajkową opowieść. Reklamę zaczyna słowami: Dawno, dawno temu......

Boże Narodzenie wisi na włosku, hrabina mówi że nie znosi świątecznego puddingu. Rozkazuje kucharzowi przynieść dobie coś innego, bo inaczej czeka go marny los. Czy świąteczna kolacja się uda? Zobaczcie sami:

Świąteczna reklama McDonald's: promocja rodzinnych więzi

Sieć McDonald's w Wielkiej Brytanii przygotowała dość długą produkcję pokazującą chłopca, który całymi dniami spisuje co chciałby dostać na Święta. Lista liczy kilkanaście kartek a on dalej pisze. Nagle listę porywa wiatr. Jak to się kończy?

Asda do świątecznej reklamy zatrudnia filmową gwiazdę

Asda pokazuje nam swojego świątecznego pomocnika Buddy'ego Elfa.

Tymczasowy pracownik okazuje się prawdziwym elfem - w tej roli występuje Will Ferrell. Czy zatrudnienie go było błędem?

Waitrose w świątecznej reklamie pokazuje ciężką pracę dostawców

W tym roku świąteczna reklama sieci Waitrose pokazuje całoroczną ciężką pracę dostawców. To dzięki ich zbiorom Święta Bożego Narodzenia są tak wyjątkowe.

- Nasi partnerzy, rolnicy i dostawcy ciężko pracują przez cały rok, aby dostarczyć ci najlepsze świąteczne potrawy - podkreśla marka.

Aldi i jej hit na Święta: Kevin Marchewka

Aldi postanowiło w tym roku nawiązać ho świątecznego hitu filmowego - Kevin sam w domu.

Po spóźnieniu się na lot do Paryża, Kevin Marchewka wraca sam do domu i ogląda wielki mecz w telewizji, ale jest rozproszony, gdy słyszy ciężkie kroki nieznanego intruza na dachu. Kevin jest zmuszony obmyślić plan odstraszenia nieproszonego gościa i rozpoczyna serię pełnych incydentów wymian między nim a nieoczekiwanym „intruzem”....

Lidl i miś gwiazdor w swetrze z dyskontu

Sieć Lidl pokazuje jak maleńki sweterek z logo dyskontu uczynił prawdziwego celebrytę z małego misia. Sława odciągnęła go jednak od rzeczy naprawdę ważnych....A mała dziewczynka bardzo tęskniła za swoją przytulanką.

Allegro i list do Mikołaja

Allegro w tym roku postawiło na pewnik: motyw przewodni to list do Mikołaja. Mały chłopiec tworzy listę prezentów, które jak się okazuje nie są dla niego, ale dla sąsiadów w potrzebie. Hasło polskiego giganta ecommerce: Zobacz wokół siebie to, co jest najważniejsze.

Największe emocje dwa lata temu wzbudził....Apart

Przypomnijmy, że w 2020 roku najgłośniej było o świątecznej reklamie reklamie Apartu. Film z udziałem Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Sochy i Julii Wieniawy wywołał wiele emocji. Do Rady Etyki Reklamy wpłynęła nawet skarga na przekaz reklamowy marki.

Wnioskodawca napisał w niej: "Chcę tę reklamę zaskarżyć z paragrafu Kodeksu Etyki Reklamy dotyczącego odpowiedzialności społecznej. Nie można tej reklamie zarzucić naruszeń etyki – jest droga, lukrowana, opływająca w bogactwie z celebrytkami. Ale jest nieaktualna, nie na czasie, jest w tym bogactwie tania, wręcz tandetna. Czas pandemii, rząd wprowadza obostrzenia blokujące wyjazdy, odwiedzanie rodziny, wprowadza zasady, że nawet przy wigilijnym stole może usiąść pięć osób.

Reklama doczekała się nawet żartobliwej przeróbki.