Sierpniowy przyrost sprzedaży wzmocniła lepsza niż w ubiegłym roku pogoda. Cały sezon letni 2022 był jednak gorszy pod względem sprzedaży ilościowej w porównaniu do roku ubiegłego.

W sierpniu obroty całkowite w sklepach tradycyjnych wzrosły o 15,3%. Podczas wizyty wydawaliśmy średnio 24,11 zł czyli 12,1% więcej niż rok temu przy tej samej liczbie produktów w koszyku (4,9 sztuk). Liczba transakcji była większa o 2,9%.

- Patrząc na sezon letni, który zaczynamy podsumowywać to czerwiec i lipiec, mimo uciążliwie upalnych dni, pod względem średniej miesięcznej temperatury były mniej gorące niż w 2021 roku. Lipiec był nawet miesiącem, który IMGW określił jako normalny termicznie. To oczywiście wpłynęło negatywnie na wolumen sprzedaży produktów sezonowych takich jak piwo, napoje bezalkoholowe czy lody w porównaniu do ubiegłego roku. W tym ujęciu dopiero w sierpniu widać wzrosty sprzedawanej ilości tych kategorii – piwo +6,9%, mrożonki (w tym lody) +13,6%, napoje bezalkoholowe +11,4% oraz wyroby tytoniowe +3,4%. – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.

Inne alkohole, poza piwem odnotowały w sierpniu spadki w sprzedaży ilościowej mimo dużych wzrostów w jednym z tygodni.

W sierpniu wódka oraz whisky miały duże wzrosty sprzedaży w tygodniu 32, w którym rozpoczynał się długi weekend sierpniowy. Obserwowaliśmy w tym okresie także wzrost indeksu cenowego obu kategorii związany z zakupem droższych marek na tę okazję. Ten jeden tydzień nie pozwolił jednak na odrobienie spadków ilościowych w pozostałe tygodnie sierpnia. Piwo miało swój szczyt sprzedaży wspierany dobrą pogodą tydzień wcześniej (T31). Natomiast najlepszym dniem sierpnia dla sprzedaży piwa była ostatnia sobota, na co wpłynęły prawdopodobnie wzmożone spotkania towarzyskie kończące wakacje. – dodaje Ewa Rybołowicz.

Wśród kategorii, których obroty wartościowe wzrosły najdynamiczniej oprócz wymienionych kategorii sezonowych były także wyroby piekarskie i cukiernicze +26,4%, żywność sucha +19,9%, nabiał +17,2% czy oleje i oliwy +16,5%. Musimy jednak pamiętać, że tylko kategorie sezonowe odnotowały wyraźne wzrosty sprzedaży ilościowej. Pozostałe rosną ceną przy spadającym wolumenie sprzedaży.

- Obserwujemy, że w kanale sklepów tradycyjnych kategorie o największych, bo kilkudziesięcioprocentowych wzrostach ceny jak oleje, mąki, makarony, kasze czy karma dla zwierząt notują zdecydowanie mniejsze sprzedaże niż rok temu. Konsumenci prawdopodobnie szukają tych produktów w tańszych kanałach sprzedaży. Po wakacyjnej przerwie, kupujący zapewne jeszcze bardziej skupią się poszukiwaniu oszczędności i promocji. Przed nimi wrześniowe wydatki okołoszkolne czy odzieżowe na sezon jesienno-zimowy a także rosnące ceny energii. Na pewno będą ostrożni w wydawaniu pieniędzy a producenci szczególnie uważnie będą się pochylać nad cenami produktów, obserwując m.in. ruchy konkurencji. – dodaje Ewa Rybołowicz.



Wśród detalistów także widać obawy o przyszłość. W sierpniu zanotowano wyraźny spadek Nastrojów Handlu Tradycyjnego. Odczyt badania przeprowadzonego wśród prowadzących i właścicieli placówek, był o 5,3 pkt niższy niż w lipcu i wyniósł 41,1 pkt. 33% ankietowanych stwierdziło, że sierpień był gorszy od lipca, a prawie 60% spodziewa się gorszego kolejnego miesiąca. Warto jednak mieć na względzie, że w ubiegłym roku w sierpniu także odnotowaliśmy spadek nastrojów właścicieli sklepów spożywczych, a wyniki spadły wówczas znacznie poniżej 40 pkt. Po wzmożonym sezonie letnim spadek jest więc w pewien sposób naturalny, chociaż w tym roku dodatkowe niepokoje wzbudzają koszty utrzymania sklepów w perspektywie jesienno-zimowych wzrostów cen energii. – komentuje Ewa Rybołowicz.



O badaniach M/platform:



Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie próby sklepów Like for Like N = 3129 wybranych spośród ponad 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego z M/platform.



Metodologia NHT: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Badanie przeprowadzone w ostatnich dniach lipca.

