Najpopularniejsze produkty na prezent świąteczny znikają z półek, dzieci będą smutniejsze

Ile Polacy zamierzają wydać na podarunki świąteczne?

W tym roku 47 proc. Polaków średnio wyda na jeden podarunek od 51 do 100 zł - wynika z badania do cyklicznego raportu dotyczącego preferencji i intencji zakupowych polskich konsumentów przed Świętami Bożego Narodzenia, autorstwa platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX.

Dla porównania w 2021 r. taką kwotę zadeklarowało 43 proc. badanych.

W tym roku 27 proc. planuje przeznaczyć kwotę 101-200 zł, rok temu taką kwotę wskazało 26 proc. pytanych.

Mniej niż 50 zł wyda na tegoroczny prezent 12 proc. ankietowanych (w ub. roku było 17 proc.). Ok. 6 proc. pytanych zaplanowało kwotę od 301 do 400 zł.

Jeden na stu pytanych, wskazało kwotę od 401 do 500 zł, tyle samo respondentów na jeden prezent wyda ponad 500 zł. Co dwudziesty jeszcze nie wie ile wyda.

Większość Polaków robi prezenty tylko dla rodziny oraz przyjaciół

Z raportu wynika ponadto, że Polacy najczęściej (31 proc. wskazań) planują obdarować od 4 do 5 osób. 22 proc. zadeklarowało obdarowanie 6-7 osób.

Prezenty dla 2-3 osób planuje przygotować 17 respondentów, więcej niż 10 prezentów zrobi 13 proc. pytanych, o jeden p.p. mniej ankietowanych przygotuje podarki dla 8-9 osób.

Kupując prezenty Polacy koncentrują się na najbliższej rodzinie (fot. Shutterstock)

Tylko 2 proc. wskazało, że przygotuje jeden prezent, tyle samo pytanych jeszcze nie zdecydowało w tej kwestii, zaś 1 proc. pytanych nie kultywuje tradycji prezentów gwiazdkowych - wskazano.

Według głównego ekonomisty Grupy BLIX Krzysztofa Łuczaka, w czasach wysokiej inflacji coraz trudniej jest kupić prezent poniżej 50 zł, dlatego najbardziej przybyło deklaracji dot. 50-100 zł.

- Jest to przedział, w którym najczęściej kupujemy upominki, a biorąc po uwagę średnia liczbę podarunków, w sumie w tym roku Polacy wydadzą średnio ok. 500 zł na prezenty - wskazał.

Dodał, że obecnie większość Polaków robi prezenty tylko dla rodziny oraz najbliższych przyjaciół, skupiając się na gronie kilku najważniejszych osób.

Najbardziej popularne produkty na świąteczny prezent

Natomiast wśród najbardziej popularnych produktów na świąteczny prezent Polacy wskazali kosmetyki (64 proc. wskazań vs 52 w 2021 r.), zabawki z wynikiem 57 proc. (w ub. roku było to 64 proc.)oraz słodycze w tym 45 proc., w 2021 było to 51 proc. wskazań.

Ubrania jako prezent wybrało 40 proc. pytanych, perfumy 29 proc. respondentów, 16 proc. wskazało na biżuterię.

Alkohol w prezencie wybrało 15 proc. uczestników badania, zaś elektronikę w prezencie chce podarować 14 proc. respondentów.

Na końcu listy upominkowej są akcesoria sportowe oraz artykuły samochodowe - po 3 proc.

- Wzrost popularności kosmetyków względem innych kategorii może świadczyć o tym, że Polacy zaczęli zaciskać pasa. Rzadziej kupują np. perfumy, które z reguły bywają droższe. Z kolei spadek udziału zabawek może świadczyć o tym, że w tym roku prezentami dla dzieci częściej będą na przykład tańsze książki czy niezbędne ubrania - prognozuje Łuczak.

Badanie na potrzeby raportu, zostało przeprowadzone w pierwszych dniach grudnia br. przez UCE Research i Grupę BLIX metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1105 konsumentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ skr/