Najpopularniejsze sklepy: Biedronka, Rossmann, IKEA, Pepco, Castorama i MediaExpert

Na pytanie jak często robimy zakupy w badaniu Moja Gazetka padała odpowiedź „niemal codziennie” – wskazało ją 42,9% respondentów. Ale niemal na równi z nią wskazywano odpowiedź „raz w tygodniu” – tak zadeklarowało 41,5% badanych. Najmniej osób, bo 1,5% przyznało, że wychodzi do sklepu kilka razy w ciągu dnia.

Ulubioną drogerią Polek i Polaków pozostaje Rossmann – zakupy w tej sieci robi aż 92,7% badanych. Mniejszą, ale wciąż dużą popularnością cieszą się kolejno Hebe (35,1%), Natura (21,9%), Avon (18%), Super-Pharm (10,9%) i Oriflame (6%).

W kategorii tekstylia króluje Pepco, wskazane przez 87,9% respondentów. Polki i Polacy zaopatrują się w ubrania także w sklepach Kik (40,7%), Textil Market (18,4%), Bonprix (10,4%), Takko (6,3%). Tu także pierwsze 5 miejsc zajmują te same sklepy, co rok wcześniej.

Elektronikę najczęściej kupujemy w Media Expert – 73,6% badanych robi tam zakupy. Tylko trochę mniejszą popularnością cieszy się RTV Euro AGD (63,9%). Na dalszych miejscach znajdują się Media Markt (39,7%), Neonet (24,7%), My Center (2,9%) i Max Elektro (2,2%). To kolejna kategoria, gdzie kolejność wyników nie zmieniła się od poprzedniego badania.

IKEA to miejsce, gdzie najczęściej kupuje meble 50,6% ankietowanych.Poza szwedzką siecią popularnością cieszą też Black Red White (37,7%), Agata (37,2%), Bodzio (18,3%), Abra (9%) oraz meble.pl (3,4%). Pierwsze 5 miejsc zajmują te same sklepy, co rok wcześniej.

W kategorii sklepów ogrodniczo-domowych prym wciąż wiedzie Castorama z wynikiem 48%, jednak ze stratą względem zeszłego roku, gdy wskazało ją 56,2% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się Leroy Merlin (40,6%), Jysk (31,7%), Obi (30,2%), Brichomarche (28,9%) oraz PSB Mrówka (27,8%). Tutaj gusta respondentów okazały się niezmienne – kolejność pierwszej szóstki w 2019 roku była taka sama.

W kategorii sklepów spożywczych – podobnie jak rok temu – króluje Biedronka, która jest ulubionym sklepem 94,3% badanych. Zaraz za nią plasują się Lidl (72,6%), Kaufland (41,6%), Dino (27,9%), Auchan (24,5%) i Netto (23,7%). Z pierwszej szóstki zniknęły Carrefour i Żabka.

Użytkownicy najwięcej czasu poświęcili na przeglądanie gazetek sieci Biedronka. Sumaryczny czas wyniósł w tym przypadku ponad 192,1 lat.

W 2018 roku 10,4% więcej użytkowników robiło zakupy niemal codziennie. Tylko 28,3% użytkowników robiło zakupy raz w tygodniu, a 2,8% wychodziło do sklepu kilka razy w ciągu dnia. Teraz niemal codzienne zakupy deklaruje - 42.9%, a kilka razy w ciągu dnia - 1.5%. Raz w tygodniu kupuje 41.5%.