Najwięcej Polaków zatrudniają sieci handlowe

Szacuje się, że w branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest 1,5 – 2 mln osób.

Dane GUS za październik 2020 roku pokazują, w jakich branżach Polacy najczęściej pracują i ile zarabiają.

Handel zatrudnia Polaków

- Do najliczniejszych średnich grup zawodów należały: Pracownicy sprzedaży w sklepach (4,6% ogólnej liczby zatrudnionych); Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4,0%) oraz Specjaliści do spraw administracji i zarządzania (4,0%). W tych trzech

grupach było łącznie zatrudnionych 1031 tys. osób, z czego prawie 77% stanowiły kobiety. Najbardziej sfeminizowane średnie grupy zawodów to: Położne; Sekretarki; Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli oraz Pielęgniarki. Natomiast średnie grupy zawodów, w których udział mężczyzn

był najwyższy to: Marynarze i pokrewni; Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej; Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli; Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni oraz Mechanicy maszyn i urządzeń - podaje GUS.

Przypomnijmy, stawki za pracę w handlu idą w górę. Oferowane wynagrodzenia wahają się między 3 tys. pln brutto a 4,6 tys. pln brutto i uzależnione są m.in. od wykonywanych obowiązków, doświadczenia zawodowego czy miejsca pracy.

Publiczny sektor płaci lepiej

Przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wyniosło 5 748,24 zł. W sektorze publicznym można było zarobić średnio ponad 6 tys. złotych, przeciętnie o ponad 400 złotych więcej niż u prywatnego pracodawcy.