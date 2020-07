Największy magazyn PepsiCo w Polsce obsługuje 85 proc. z docelowych operacji (wideo)

Magazyn PepsiCo P3 Mszczonów, fot. mat. pras.

Najnowszy magazyn centralny PepsiCo położony na terenie parku P3 Mszczonów jest jednocześnie największym magazynem w sieci dystrybucji koncernu i największym obiektem tego typu oddanym do użytku w Polsce w I kwartale 2020 r. Kubatura magazynu jest tak duża, że gdyby chcieć wypełnić budynek wyłącznie puszkami flagowego napoju marki, zmieściłoby się tam ich 2 mld.

Obiekt o powierzchni ponad 58 tys. mkw. pozwala na składowanie ok. 60 tys. palet jednocześnie. Codziennie opuszcza go ok. 5 tys. palet i tyle samo trafia do niego z zakładów produkcyjnych firmy. Po skonsolidowaniu procesów logistycznych dotychczas prowadzonych w kilku innych lokalizacjach, magazyn centralny PepsiCo w parku P3 Mszczonów działa już na pełnych obrotach.

- Realizacja nowego magazynu centralnego była dla nas strategicznym projektem na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz kluczowym elementem modernizacji systemu magazynowania wyrobów gotowych w Polsce. W obecnej chwili już ponad 85 proc. z docelowych operacji prowadzonych jest w Mszczonowie. Konsolidacja różnorodnych procesów, dotychczas prowadzonych w innych rozproszonych obiektach, okazała się bardzo dobrą decyzją i sprawdziła się doskonale w wymagającym okresie pandemii - powiedział Paweł Poniedzielnik, starszy kierownik ds. logistyki w PepsiCo.

Budowa magazynu centralnego PepsiCo rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i trwała osiem miesięcy. Procesami operacyjnymi w magazynie PepsiCo w Mszczonowie zarządza ID Logistics. Firma jest międzynarodowym operatorem, który specjalizuje się w logistyce kontraktowej.

Mimo wysokiego poziomu automatyzacji procesów logistycznych, w magazynie zatrudnionych jest już 230 osób. 52 proc. z nich stanowią magazynierzy, a 27 proc. operatorzy wózków widłowych. Pozostałe osoby zatrudnione są na stanowiskach administracyjnych i nadzorczych.

Park P3 Mszczonów położony jest zaledwie 50 km na południowy zachód od Warszawy, wzdłuż drogi ekspresowej S8 łączącej stolicę z południem Polski, a także w pobliżu autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią część kraju oraz autostrady A1, biegnącej z południa na północ.