Największy mural w Polsce powstał na ścianie zakładu. Malowanie dzieła zajęło 2 tygodnie

Jego motywem są łowickie krajobrazy i elementy związane z kulturą regionu. Nie brakuje również nawiązań do działalności przedsiębiorstwa – w szczególności do pomidorów i truskawek, które są przetwarzane w zakładzie. Powstanie muralu wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2030 Grupy Maspex, która wyznacza kierunki działań w 5. obszarach: ekologii, innowacjach, środowisku pracy, otoczeniu społecznym i biznesowym oraz zdrowym stylu życia.

Efekt kolibra – nowa jakość działań

Zobowiązania proekologiczne stanowią dla Grupy Maspex jeden z pięciu filarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju pod wiele mówiącą nazwą: „Efekt Kolibra”, która wyznacza kierunki działań firmy do 2030 roku. Zmiany na świecie niosą szereg wyzwań dla każdej branży, w tym również dla sektora spożywczego. Grupa Maspex, do której należy zakład Agros Nova w Łowiczu, jest świadoma wyzwań wynikających m.in. ze zmian klimatu, które dotyczą ochrony środowiska. Dlatego w łowickim przedsiębiorstwie wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie i usprawnienia produkcyjne przyjazne środowisku naturalnemu oraz wdrażane są ekologiczne rozwiązania.

Niezwykłe malowidło

Mural, który powstał na ścianie przedsiębiorstwa Agros Nova to wyjątkowe malowidło, ponieważ jest największe w Polsce – ma 3,5 tys.m2.

– Jednak nie tylko to wyróżnia mural. Chcemy, aby podejmowane przez nas działania niosły za sobą pozytywny efekt środowiskowy. Taki kierunek obraliśmy w Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Dlatego od początku naszym założeniem było to, aby projekt spełniał istotną rolę dla środowiska. Z tego powodu użyliśmy lakieru antysmogowego i dzięki temu malowidło każdego dnia pochłania zanieczyszczenia ze wszystkich pojazdów poruszających się na terenie zakładu. To wszystko sprawiło, że otoczenie przedsiębiorstwa jest nie tylko atrakcyjne, bo mural jest naprawdę piękny, ale i jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla przyrody, pracowników jak i okolicznych mieszkańców – wyjaśnia Adam Pawluk, dyrektor zakładu Agros Nova.

Mural powstał z inicjatywy Grupy Maspex. Malowanie dzieła zajęło 2 tygodnie. W tym czasie w użyciu były 4 podnośniki, na których pracowało od 10 do nawet 13 malarzy artystów z grupy Studio Wakeuptime. Razem z nimi pracował również Marek LOONEY Rybowski, przedstawiciel sztuki graffiti, działający od 1995 r.

- Projekt muralu łączy w sobie aspekty ważne dla marek Grupy Maspex, takie jak natura, polskość, owoce, warzywa i wkomponowuje je w krajobraz Łowicza. Na ścianie pokazaliśmy fragmenty kultury łowickiej i okolic, krajobraz łowickich pól oraz wykorzystywane w zakładzie surowce: pomidory i truskawki. Cieszę się, że mój projekt będzie towarzyszył mieszkańcom Łowicza, pracownikom zakładu oraz wszystkim którzy odwiedzą okolicę – mówił Marek LOONEY Rybakowski, autor muralu.