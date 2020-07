Największym dłużnikiem firm faktoringowych jest handel

US przedstawił wyniki faktorów za 2019 rok. Krajowy Rejestr Długów podsumował zadłużenie: na koniec 2019 r. firmy faktoringowe miały od odzyskania od swoich dłużników 389,2 mln zł. Za 62% tego zadłużenia odpowiadają jednoosobowe działalności gospodarcze, zaś 23% przypada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Średnie zadłużenie dłużnika faktoringowego wynosi 36 tys. zł.

W ciągu minionych trzech lat wzrosła liczba przedsiębiorców wnioskujących o faktoring: z 2,8% w 2016 roku do 12% w 2019 r. – wynika z badań NFG. Według danych GUS, w 2019 r. przedsiębiorstwa faktoringowe wykupiły 13,6 mln faktur o wartości 315 mld zł. Wartość wierzytelności, w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 27,9%.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że na koniec 2019 r. firmy faktoringowe miały do odzyskania od swoich klientów oraz ich kontrahentów 389,2 mln zł. W pierwszym półroczu 2020 r. ten dług wzrósł o kolejne 15 mln zł.

Przeczytaj także: Jedna trzecia badanych bywa w restauracjach rzadziej niż przed lockdownem

– Obecnie obserwujemy większe zainteresowanie usługą finansowania faktur w cesji jawnej, która skutecznie motywuje kontrahenta do zapłaty za towar lub usługę. Pandemia nauczyła przedsiębiorców ostrożności, ale i przezorności, że trzeba zadbać o swoją fakturę już od momentu jej wystawienia. Taką możliwość daje monitoring płatności faktur kontrahenta w cesji jawnej – wyjaśnia Dariusz Szkaradek z NFG.

– Jak pokazują nasze dane, największym dłużnikiem firm faktoringowych są przedsiębiorcy z branży handlowej. Mają do oddania 123 mln zł, z czego większość, bo 80 mln zł, to długi hurtowników. Blisko 52 mln zł to długi firm transportowych. Ponad 42 mln zł stanowią zobowiązania producentów, a 40 mln zł firm budowlanych. Na liście faktoringowych dłużników są też biura nieruchomości, architekci czy organizatorzy wycieczek. W sumie mają na koncie 160 tys. wszelakich zobowiązań wobec faktorów – wymienia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Największe problemy z zadłużeniem klientów i kontrahentów mają firmy faktoringowe w województwie mazowieckim – 77,5 mln zł, małopolskim – 59 mln zł i śląskim – 54,6 mln zł. Najmniejsze w woj. opolskim – 3,6 mln zł, podlaskim – 4,3 mln zł i lubuskim – 6,1 mln zł.



W ciągu 2019 roku, według danych GUS, wartość aktywów podmiotów faktoringowych niebędących bankami wzrosła o 14,1%, a przychody zwiększyły się o 21,2%.