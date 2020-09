Napięcia wewnętrzne w Lidlu? Stanowisko dyrektora jak gorące krzesło

Menedżerowie nie mogą zagrzać miejsca w Lidlu, fot. Lidl

Jak już informowaliśmy, Ignazio Paternò, dyrektor generalny ,opuszcza Lidla. Oficjalnie z powodu trudności związanych z dojazdami z Włoch do Niemiec. Krążą jednak plotki o wewnętrznych napięciach - i to nie po raz pierwszy - czytamy na portalu Reatil Detail.

Paternò był dyrektorem generalnym w niemieckiej sieci dyskontowej zaledwie od kilku miesięcy - chociaż był już dyrektorem generalnym „ad interim” od kwietnia 2019 r. W oświadczeniu prasowym podano, że dyrektor generalny odchodzi z własnej woli, z powodów osobistych: ponieważ pracuje w Niemczech, ale mieszka we Włoszech, kłopotem stały się dojazdy do pracy. To wyjaśnienie wywołało pewne pytania, ponieważ Paternò pracuje w Lidlu w sumie od 2004 roku.

Co więcej, nie jest pierwszym prezesem, który opuścił Lidla po krótkim czasie u steru. Jego poprzednik Jesper Hojer odszedł zaledwie dwa lata po tym, jak zastąpił Svena Seidela - który z kolei utrzymał swoje stanowisko zaledwie przez trzy lata. Prawdziwe powody ich odejścia nigdy nie zostały ujawnione, ale powszechnie wiadomo, że często byli w konflikcie z Klausem Gehrigiem z Grupy Schwarz, która jest właścicielem sieci.

Odkąd Gehrig przejął władzę po Dieterze Schwarzu, próbował przeforsować swoją wizję rozowju sieci dyskontów - taką, która często koliduje z wizją innych menedżerów. Zaledwie dwa tygodnie przed opuszczeniem przez Hojera najwyższej pozycji w Lidlu odszedł również dyrektor generalny sieci Kaufland. Gehrig zdecydował się zastąpić Paternò - na razie - Gerdem Chrzanowskim, który ma ostatecznie zastąpić Gehriga na szczycie całej Grupy Schwarz.