Napięcie na linii pracownicy - sieci handlowe narasta. Stawką „dodatek covidowy”

Atmosfera na linii sieci handlowe – pracownicy jest napięta. Oliwy do ognia dolała propozycja rządu, by wprowadzić dodatkową niedzielę handlową, 6 grudnia. Fot. Shutterstock

Związki zawodowe trzech sieci handlowych: Biedronki, Carrefoura i Kauflandu, domagają się dodatków płacowych jako rekompensaty za pracę w sytuacji epidemicznej. Zdaniem ich przedstawicieli, bezpieczeństwo pracy w sklepach nie jest wystarczające. Sieci handlowe odpowiadają: dbamy o naszych pracowników i nie zapominamy o dodatkowych świadczeniach. To nie wszystko, w sporze oliwy do ognia dolała rządowa propozycja, by niedziela 6 grudnia była handlowa.

Przypomnijmy, postulaty związków działających we wszystkich trzech sieciach, o tzw. „dodatek covidowy”, pojawiły się w październiku i listopadzie. Związkowcy uważają, że pracownicy sklepów narażają swoje zdrowie i życie, świadcząc pracę w trudnym czasie epidemii, zaś ryzyko zarażenia dla osób pracujących w sklepach jest wysokie.

Biedronka

12 listopada informowaliśmy o tym, że związki zawodowe działające przy Jeronimo Martins Polska postulują o przyznanie pracownikom Biedronki dodatku do pensji. - W imieniu Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP SA wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - czytamy w piśmie kierowanym do zarządu sieci Biedronka. Pod pismem podpisali się przedstawiciele Organizacji Zakładowej nr 922 NSZZ „Solidarność” w JMP S.A., Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy oraz Komisji Zakładowej „Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska.

Związkowcy uzasadniają pismo licznymi prośbami od pracowników, aby uregulować kwestię dodatków za pracę w tym trudnym czasie. Biedronka w Polsce zatrudnia już ponad 70 tys. pracowników. Ma ponad 11 tys. pracowników, którzy pracują w firmie dłużej niż 10 lat, oraz ponad tysiąc pracujących dłużej niż 20 lat. W obszar pracowniczy inwestuje ok. 10 mln zł rocznie.

Biedronka broni się mówiąc, że wypłaciła już dodatki do pensji. - Już na samym początku pandemii, sieć Biedronka szczególnie doceniła pracowników, dwukrotnie przyznając zatrudnionym w sklepach i centrach dystrybucyjnych dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie. Ich łączna wartość wyniosła 550 zł brutto dla każdego pracującego w obu tych tygodniach. Dodatkowo, w tym szczególnym czasie sieć wypłaciła pracownikom pełną​ premię uznaniową związaną z wynikami sklepu niezależnie od faktycznego stopnia realizacji celów sprzedażowych. Ponadto, w tym roku 46 tysięcy pracowników sieci Biedronka otrzymało specjalną nagrodę roczną im. Elisio Alexandre Soares dos Santos w wysokości 2300 zł brutto. To podziękowanie za zaangażowanie w służbie klientom i udział w realizacji celów, które stały przed firmą w 2019 roku. Nagroda została wypłacona jeszcze przed kwietniowymi wynagrodzeniami i jest wyższa o 200 złotych od poprzedniej, będąc jednocześnie najwyższą w historii Biedronki - mówi Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.