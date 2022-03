Napływają do nas miliony uchodźców. Sprzedaż w sklepach wzrośnie

Efektem wojny w Ukrainie będą m.in.: wzrost cen surowców, rosnące koszty produkcji, zmniejszony popyt, wyższa inflacja.

Ceny żywności mogą wzrosnąć dwucyfrowo. Niektóre produkty będą jednak rosły bardziej, a inne mniej.

W krótkim okresie sieci handlowe odczują wzrost sprzedaży z uwagi na chęć akumulacji zapasów przez społeczeństwo oraz zakupy dla uchodźców z Ukrainy.

Wojna na Ukrainie zdemoluje gospodarkę

- Wojna na Ukrainie jest kolejnym po pandemii wydarzeniem, które wprowadziło do równań makroekonomicznych ogromną dozę niepewności. Można próbować kreślić jej scenariusze na kolejne tygodnie, ale tak naprawdę mało kto wie, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni. Już teraz wiemy natomiast, że pierwszą konsekwencją wojny (obok osłabienia kursu złotego) jest wzrost cen surowców, których Polska jest importerem. Przez Polskę przechodzi więc fala podwyżek na stacjach benzynowych – mówi Marcin Czaplicki z SGH.

Jak tłumaczy, z uwagi na duże znaczenie Ukrainy na rynku surowców rolnych, w szczególności zbóż i zablokowanie jej portów morskich rosną również światowe ceny pszenicy. Wyższe ceny gazu przełożą się na wyższe ceny nawozów. Podobny wpływ będzie miał ich niższy import ze wschodu, co z kolei oznacza, że żniwa przyniosą dużo wyższe ceny żywności krajowej. Z kolei rosnące koszty produkcji oraz słabszy popyt, zarówno zagraniczny, jak i krajowy – po przejściowym wzmożeniu zakupowym związanym z pomocą mieszkańcom Ukrainy – będą stanowiły negatywny impuls dla PKB.

- Niepewność związana z wojną oznacza, że konsumenci będą mieli mniejszą chęć do dokonywania ważnych zakupów, co ograniczy sprzedaż dóbr trwałych. W rezultacie czeka nas okres jeszcze wyższej inflacji, nawet ponownie w okolicy 10 proc. oraz słabszego wzrostu gospodarczego, ale wciąż wspieranego przez impet jakiego gospodarka nabrała na przełomie roku – wymienia ekspert.

Sieci handlowe zyskają czy stracą?

Zdaniem Marcina Czaplickiego, w krótkim okresie sieci handlowe odczują wzrost sprzedaży z uwagi na chęć akumulacji zapasów przez społeczeństwo oraz zakupy dla uchodźców z Ukrainy. - O ile sytuacja powinna się później ustabilizować, o tyle kilkaset tysięcy, a nawet więcej niż milion uchodźców w Polsce, będzie oznaczało, że popyt na towary pierwszej potrzeby, w tym w szczególności żywność, pozostanie podwyższony także w średnim terminie. Prawdopodobnie osłabi się z kolei popyt na dobra trwałe – wymienia.

Ceny żywności poszybują

Jego zdaniem, osiągnięcie przez ceny żywności dwucyfrowej dynamiki w tym roku jest bardzo prawdopodobne, w szczególności w kontekście rosnących cen paliw i dużych wzrostów cen surowców rolnych na światowych rynkach.

- Marzec nie musi jeszcze przynieść dużego miesięcznego wzrostu cen żywności, przynajmniej w porównaniu do poprzednich miesięcy – w lutym jedynie redukcja podatku VAT pozwoliła uniknąć kilkuprocentowych wzrostów cen żywności. Pełne efekty wojny na Ukrainie będą dawać się we znaki dopiero w kolejnych miesiącach – mówi Marcin Czaplicki.

Ekspert ocenia, że w pierwszej kolejności będzie drożała żywność przetworzona, co związane jest z rosnącymi cenami energii. Wciąż będą utrzymywały się wzrosty cen warzyw, z uwagi na wysokie koszty ich produkcji w szklarniach. Słabszych wzrostów można oczekiwać po cenach mięsa, w szczególności wieprzowego.

Ucierpi cały świat

Wojna na Ukrainie będzie mieć konsekwencje nie tylko w Europie.

- Rosja i Ukraina to ważni światowi eksporterzy żywności. Brak zbiorów albo brak możliwości ich eksportu z Ukrainy w tym roku może się przełożyć na duże ograniczenie podaży i problemy z zaopatrzeniem w żywność w państwach Afryki Północnej oraz południowej Azji. Wzrost cen energii oznacza także mniejszą podaż i wyższe ceny nawozów, co z kolei może ograniczać lokalną produkcję (np. w Europie) oraz prowadzić do wzrostu cen produktów rolnych – mówi Marcin Czaplicki.