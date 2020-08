Napoje roślinne Ocelio na półkach sklepu Anny Lewandowskiej

fot. Ocelio

Od początku sierpnia, bezglutenowe napoje roślinne marki Ocelio sprzedawane są w ramach projektu Anny Lewandowskiej, pt. Foods & Friends.

W w sklepie Foods by Ann znalazły się: napój migdałowy, owsiany, ryżowy oraz ryżowo-kokosowy. Posiadają prosty skład, czystą etykietę, komponują się z kawą, herbatą czy koktajlami owocowymi, ale sprawdzą się także jako dodatek do deserów i wytrawnych sosów.

Projekt Foods & Friends to zapoczątkowany w lipcu 2020 roku koncept, w którym oferowane są znane i sprawdzone produkty zaprzyjaźnionych marek Foods by Ann.

Ocelio to nowa marka na rynku bezglutenowych produktów – w swojej ofercie, oprócz napojów roślinnych, posiada także musli, mieszanki mąki do wypieku ciasta i pizzy, batony proteinowe i RAW Superfood.