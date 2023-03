Napollo przejmuje projekt parku handlowego w Gostyniu. Biedronka najemcą

Za kompleksowe przygotowanie inwestycji w Gostyniu odpowiada Genesis Property. Nowy inwestor może w zasadzie rozpoczynać prace budowlane.

Kiedy ruszy park handlowy w Gostyniu?

Park handlowy w Gostyniu zostanie otwarty w I kwartale 2024 roku. Obok kompleksu handlowego powstaje również parking na około 300 samochodów. Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Leszczyńskiej w Gostyniu tuż przy drodze krajowej numer 12, co gwarantuje doskonałe połączenie z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną i łatwy dostęp do nieruchomości zarówno mieszkańcom miasta (Gostyń zamieszkuje około 20 000 osób), jak i mieszkańcom okolicznych miejscowości. Wśród najemców, którzy otworzą swoje sklepy w nowym obiekcie handlowym znajdą się między innymi: Biedronka, Rossmann, Pepco, Dealz, Kaes czy też Smyk.

Gostyń to miasto, w którym brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych, a co za tym idzie lubianej przez konsumentów oferty sieciowych marek. Dzięki nowemu obiektowi i jego mieszkańcy miasta i jego okolic będą mogli najpotrzebniejsze zakupy zrobić w swoim bezpośrednim sąsiedztwie - mówi Juliusz Wawrzyniak, Prezes firmy Genesis Property.

Parki handlowe mają duży potencjał

- Parki handlowe to wyjątkowe aktywa. Widzimy, że potencjał mniejszych nieruchomości handlowych i mniejszych ośrodków miejskich jest coraz szerzej dostrzegany przez wielu najemców w tym także tych, którzy do tej pory byli obecni jedynie w dużych galeriach handlowych zlokalizowanych w centralnych punktach większych miast. Najemcy ci wprowadzają na rynek koncepty handlowe dostosowane do wymagań lokalnych społeczności. Parki handlowe to także ważne ogniwo łańcucha dostaw dla tych sieci, które obok handlu naziemnego prowadzą także działania w internecie. Sklepy zlokalizowane w rozwijanych przez nas obiektach pełnią rolę tak zwanych pick-up pointów dla osób, które zamówiły towary przez sieć - podkreśla Juliusz Wawrzyniak.

- Portfolio Napollo obejmuje obecnie 17 obiektów handlowych, galerii i parków handlowych, które dostarczają na rynki ok. 105 000 mkw. powierzchni najmu – podkreśla Krzysztof Elsner, członek zarządu, Grupa Napollo

Genesis Property to firma deweloperska i inwestycyjna dostarczająca na rynki polskich miast elastycznych nieruchomości handlowych w postaci parków handlowych i wolnostojących handlowych pawilonów oraz kameralnych inwestycji mieszkaniowych. Poza projektem w Gostyniu firma aktualnie rozwija cztery parki handlowe o łącznej powierzchni wynajmowalnej ponad 25 000 mkw. zlokalizowane w Ropczycach, Brzezinach, Rogoźnie i Żaganiu.