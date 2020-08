Narodowa sieć handlowa? To może się udać!

Idea narodowej sieci handlowej budzi emocje

Narodowa sieć handlowa może się udać. Taki twór poszanuje polskich producentów i mam tu na myśli nie tylko rolników, ale też takie kategorie jak nabiał, alkohol czy słodycze. Mamy niezłych szkółkarzy, producentów mięsa, kosmetyków, a nawet elektroniki. W każdej kategorii, która jest częścią tortu rynku detalicznego, królem zawsze musi być ktoś z zagranicy, z obcym kapitałem. Można wnioskować, że to boli… i stąd właśnie pomysł na NŚH (Narodową Sieć Handlową). Skoro nazwy Polonez czy Polomarket są już zajęte, zaproponuję taką: Narodowa Sieć Handlowa KOWALSKI.

Fachowcy

W centralach największych sieci handlowych pracuje nawet 1000 osób. Ludzie, którzy kupują towar i przeszukują rynek mają cenną wiedzę i trzeba im dobrze zapłacić. Głośno już było o kupowaniu od znajomego narciarza czy byłego handlarza bronią z Lublina. Ja pamiętam takiego rodzaju "kumoterstwo" w handlu nowoczesnym, ale ono się skończyło w 2003/2004 roku - po serii aresztowań i nagłośnieniu sprawy. Aktualnie sieci handlowe mają świetny system premiowania kupców z zysku a nie z obrotu – jest to zdrowe dla relacji i zdrowe dla rynku. Jeśli w tej materii nie poskąpi się środków – znajdą się ludzie, którzy oprócz wynagrodzenia netto poczują głębszy sens tworzenia nowej sieci handlowej. Liczyć się też będzie też marketing. Rossmann, Biedronka i Lidl prześcigają się w wydatkach na ten cel. Wiedzą, co robią. Dobra reklama potrafi wejść mocno w głowę ram pam pam pam… Oby nie był to ten poziom, co reklama Poczty Polskiej z 2019 roku. Czuję, że Zenek będzie miał co robić…

Lokalizacje

Przejmowanie, konsolidacja, franczyza – to może się udać. Ale z mojego punktu widzenia, czyli od strony współpracy, nie jest to takie proste. Przecież na rynku mamy Auchan, który przejął Reala, lub Stokrotkę, która przejęła Sano i Aldik. Prognozowanie zamówień do takiej sieci, która jest zlepkiem różnych lokalizacji i metraży nie jest prostym zadaniem. Co innego Rossmann, który ma 1440 sklepów – praktycznie identycznych, logistyka i dostawy są klarowne i sprytne. Można brać wzór z Dino. Sieć z Krotoszyna wszystkie lokalizacje ma swoje, zakupione w konsekwentnie zaplanowanych miejscach. Realizują swój mądry plan – nawet COVID-19 nie był w stanie ich zatrzymać. Lokalizacja ma kluczowe znaczenie. Przecież Skarb Państwa ma mnóstwo działek – często w centrum miast i miasteczek. No, no… może to być strzał w dziesiątkę.

Asortyment

Polski konsument to nie tylko konserwatywny patriota. To też łowca okazji, poszukiwacz nowości, a znajdzie się też koneser produktów premium. Gdzieś w powietrzu wisi hasło „tylko polskie produkty z Ean rozpoczynającym się na 590..” Czy to zadziała? Tak, ale nie na każdej kategorii. Są produkty, które brzmią jak polskie, wyglądają jak polskie, ale ich „większościowym kapitałem” jest zagraniczny podmiot. Nie powinno to boleć, bo Polacy uwielbiają Majonez Winiary, który został przejęty przez Nestle w 2013 roku. Nie może zabraknąć Domestosu, który jest u Unilevera czy też Wódki Żubrówki, której, o zgrozo, właścicielem jest Russian Standard Corporation z siedzibą w Moskwie. Ale z drugiej strony brać ziemniaki z Maroka, albo cebulę z Holandii? To już byłoby faux pas po całości!

Co z tymi rolnikami?