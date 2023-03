Narzędzia Parkside także w Kauflandzie

- Ten, kto lubi zakasać rękawy i sam chętnie bierze się do pracy, ten potrzebuje niezawodnych narzędzi. To właśnie w tym celu w sieci Kaufland pojawiła się marka PARKSIDE. Proponuje ona majsterkowiczom i ogrodnikom-hobbystom duży wybór produktów w niskiej cenie. Wysokiej jakości narzędzia ułatwiają pracę zarówno w domu, jak i ogrodzie - informuje Kaufland.

Narzędzia i akcesoria Parkside są dostępne od 16 do 22 marca lub do wyczerpania zapasów.

Marka Parkside także w ofercie Kauflandu, fot. mat. pras.

Parkside - co to za marka

Parkside to marka własna Lidla. Elektronarzędzia są produkowane przez niemiecką firmę Kompernass, która prowadzi swój własny sklep internetowy także w Polsce. Kaufland, podobnie jak Lidl, należy do niemieckiej Grupy Schwarz. Stąd zapewne decyzja o wprowadzeniu narzędziowej marki do oferty "siostrzanej" sieci.

Czy narzędzia Parkside będzie można kupić także w innych sklepach? Produkty tej marki są już dostępne na globalnych platformach internetowych, jak Amazon, Manomano, Ebay czy Otto.