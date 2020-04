Nastroje wśród polskich konsumentów są podobne do tych deklarowanych przez Włochów

fot. shutterstock

W związku z epidemią COVID-19 ponad połowa Polaków już odczuła i spodziewa się dalszego spadku dochodów, a w związku z tym ogranicza zakupy lub wstrzymuje wydatki – wynika z badania nastrojów konsumenckich przeprowadzonego przez McKinsey & Company. Jednak pewne kategorie produktów i usług zdobywają nowych klientów.

Nastroje wśród polskich konsumentów są podobne do tych deklarowanych przez konsumentów z innych krajów europejskich, przy czym w Polsce największe obawy budzi niepewność co do zdrowia, własnych finansów i przyszłości gospodarki. Pomimo tego, że większość Polaków nie odczuła dotychczas wpływu epidemii na swoje zdrowie, to blisko jedna trzecia dostrzega jej wpływ na zdolność do pracy, zarobki i pogorszenie bieżącej sytuacji finansowej. Ponad 50% Polaków spodziewa się dalszego spadku dochodów, a co za tym idzie ograniczają oni gwałtownie plany zakupowe, zwłaszcza w sklepach stacjonarnych.

Mimo mniejszej niż w wielu krajach Europy Zachodniej liczbie potwierdzonych przypadków zachorowań, w Polsce tylko 13% respondentów z optymizmem patrzy na przyszłość gospodarki. Około jedna trzecia Polaków sądzi, że obecny kryzys będzie miał ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną, zepchnie Polskę w długotrwałą recesję i będzie miał negatywny wpływ na ich bieżącą sytuację finansową. – To wynik porównywalny do nastrojów panujących we Włoszech, gdzie sytuacja jest dużo poważniejsza oraz średnio w całej UE, jednak gorszy niż w przypadku np. Niemiec – komentuje Jakub Stefański, Partner Lokalny w McKinsey & Company, lider Praktyki Marketingu i Sprzedaży w Polsce.

Nic więc dziwnego, że popyt rośnie jedynie na artykuły pierwszej potrzeby i rozrywkę, w przypadku innych kategorii produktów Polacy deklarują ograniczanie wydatków. Już widzimy wzrost intencji zakupów w kategorii artykułów spożywczych (+14%), higieny osobistej (+16%), artykułów dla domu (+5%) oraz rozrywki domowej (+29%) z wyraźnym wzrostem intencji zakupów online. Z powodu obostrzeń związanych z epidemią największe spadki objęły wydatki na rozrywkę poza domem (-90%), restauracje (-85%), usługi kosmetyczne, fryzjerskie (-81%), fitness i wellness (-79%) oraz wszelkie wydatki związane z podróżami (ponad -85%). Spadać będą także wydatki na obuwie, odzież, biżuterię oraz akcesoria (od -58 do -78%), wyposażenie domu (-69%) oraz elektronikę (-64%). Badanie wskazuje, że spadek intencji zakupów offline jest trzykrotnie większy niż spadek w sektorze online.