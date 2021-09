Natalia Hatalska: Skupmy się na wartościach

Do niedawna handel to była czysta matematyka. Sprzedaż miała się po prostu opłacać i tyle. Ostatnio jednak managerowie zadają sobie coraz bardziej filozoficzne pytania: kim jest konsument? jakich wyborów dokonuje? czy są etyczne? czy są „zielone”? - Czy managerowie są już gotowi na taką zmianę? - zapytała Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl.

- Podczas poprzedniej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczyłam w debacie o empatii. Dyskusja na ten temat odbywała się ostatniego dnia Kongresu i był to ostatni panel. Myślałam więc, że nie będzie cieszył się on dużym powodzeniem, szczególnie, że jest to wydarzenie o tematyce gospodarczej. Okazało się jednak, że sala była pełna ludzi. Pomyślałam więc, że być może coś się jednak w biznesie zmienia - mówiła Natalia Hatalska, CEO infuture.institute.

- Nie może być dobrym ekonomistą ten, kto myśli tylko o ekonomii. W myśleniu o ekonomii potrzebna jest myśli filozoficzna o dobrym życiu. Rozmawiając o biznesie nie możemy nie mówić o rzeczach wokół człowieka. I rzeczywiście dostrzegam tu zmianę, którą wywołała również pandemia. Zaczęliśmy myśleć o zdrowiu psychicznym pracowników, nagle zaczęto rozmawiać o szczęściu i zrozumiano, że stan psychiczny wpływa na efektywność pracy. Trend metal health jest dziś bardzo silnym trendem Człowiek pracuje dobrze, gdy jest szczęśliwy - podkreśliła Natalia Hatalska.

Założycielka infuture.institute odniosła się również do problemu wykorzystywania danych konsumentów przez duże firmy technologiczne.

- Firmy wykorzystują dane o konsumentach, aby wpływać na ich wybory, dlatego edukacja jest tak istotna. Im więcej wiemy na temat technologii, za którą stoją ogromne koncerny, a nawet rządy, tym mamy większe poczucie sprawczości w świecie, który jest przecież kontrolowany przez innych. Często się mówi, że klienci sami oferują swoje dane w zamian za zniżki na zakupy. To wynika z ich nieświadomości. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest nieustannie śledzone. Media społecznościowe są przecież tak skonstruowane, żeby uzależnić użytkowników i to na poziomie behawioralnym. Dzisiejsze technologie to nie tylko narzędzie, to są zaawansowane, autonomiczne systemy - wyjaśniła ekspertka.

Rozmowa miała miejsce podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.