Natalia Kukulska ambasadorką perfum "Chopin Perfumes for Her"

Chopin Perfumes for Her to dzieło trzech wybitnych perfumiarzy: Moniki Kalety, Agnieszki Pieńkosz-Żagan, Jamsa Krivda. Ambasadorką i jednocześnie współtwórczynią jest Natalia Kukulska – jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek, autorka tekstów i współautorka muzyki.

Zapach jest jak muzyka, która przemawia do zmysłów, otwiera wyobraźnię i uruchamia lawinę doznań – opisuje Natalia Kukulska, ambasadorka marki.

Miraculum jest jedyną firmą na świecie, która w oparciu o umowę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, uzyskała wyłączną licencję użycia nazwiska Fryderyka Chopina w kosmetykach. Spółka wspiera polską kulturę, część dochodu ze sprzedaży wód perfumowanych Chopin jest przekazywana na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Działania promujące nową kolekcję ruszą w drugim kwartale br. i obejmować będą telewizję, prasę, Internet, a także miejsca sprzedaży. Produkty są już dostępne m.in. w największej sieci Drogeryjnej Rossmann oraz w sieciach Jawa oraz Natura.

Wody perfumowane Chopin for her, fot. mat. pras.

Chopin Perfumes for Her

CONSTANCE

CHOPIN PERFUMES FOR HER 50 ml/100 ml

EAU DE PARFUM

Constance to zapach z kategorii świeżej z owocowym motywem przewodnim. Ma rześkie otwarcie, oprawione w mandarynkę, jaśmin i brzoskwinię. Jest słodko-cytrusowe i lekko pikantne jednocześnie. Imbir i cynamon wibrują z innymi molekułami, nie dominując jednak aromatu swym charakterem. Zapach naturalnie ewoluuje w kierunku wytrawnego serca złożonego z białego piżma, cedru i ambry.



Nuta głowy: mandarynka, cytryna, owocowe refleksy – jabłko, brzoskwinia, morska bryza

Nuta serca: jaśmin, szałwia, imbir, cynamon

Nuta bazy: białe piżmo, ambra, cedr

Konstancja Gładkowska: Młodzieńcza muza i pierwsza miłość Fryderyka Chopina. Muzykalna i obdarzona niezwykłą urodą śpiewaczka - jak dowiadujemy się z korespondencji, była natchnieniem Chopina do napisania słynnego, pełnego liryzmu Larghetto z Koncertu fortepianowego f-moll op. 21.

MARIE

CHOPIN PERFUMES FOR HER 50 ml/100 ml

EAU DE PARFUM

Zmysłowy kwiat moreli, romantyczna frezja i promienny jaśmin. Kontrastują z słodkimi nutami owoców takich jak gruszka i mandarynka, ujawniając bogactwo oraz złożoność kompozycji. Zapach udoskonala odrobina kremowego sandałowca i subtelne piżmo dodatkowo podkreślając jego charakter.

Woda perfumowana MARIE została stworzona dla kobiety charyzmatycznej, nie bojącej się wyzwań, zmysłowej i silnej jednocześnie.

Nuta głowy: gruszka, kwiat moreli, mandarynka

Nuta serca: gerdenia, frezja, jaśmin

Nuta bazy: miękkie piżmo, ambra, drzewo sandałowe, śliwka

Maria Wodzińska: Znana i doceniana malarka, pianistka i kompozytorka. Eteryczna i emocjonalna. Wielka miłość i narzeczona Fryderyka Chopina. Chopin zadedykował Marii swojego Walca As-dur op. 69 nr 1.

GEORGE SAND

CHOPIN PERFUMES FOR HER 50 ml/100 ml

EAU DE PARFUM

Energetyzująca bergamotka, musujący rozmaryn i soczysta lawenda, podkreślone uwodzicielskimi nutami białych kwiatów rozpościerają się na kremowej, pudrowej bazie z piżma i drzewa sandałowego. Oto gwiazdy wody perfumowanej GEORGE SAND.

Nuta głowy: cytryna, bergamotka, rozmaryn, lawenda

Nuta serca: białe kwiaty, owocowe refleksy, elemi

Nuta bazy: piżmo, ambra, drzewo sandałowe, cedr, wetiwer, wanilia

George Sand: Właściwie Aurora Dudevant z d. Dupin, francuska pisarka, jedna z najsłynniejszych kobiet epoki, w latach 1838-1847 towarzyszka życia Chopina. Autorka ponad 70 powieści i nowel, dwudziestu paru sztuk teatralnych i licznych esejów. Rozgłos zdobyła śmiałością podejmowanych tematów i niezależnym sposobem życia, wykraczającym poza przyjęte ogólnie obyczaje. Płomienny romans z Sand wpłynął bardzo pozytywnie na twórczość Chopina.