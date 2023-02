Natalia Szroeder ambasadorką inicjatywy Rossmanna

Celem Czujesz Klimat? jest m.in. wspieranie idei, że codziennie wybory każdego z nas mogą być bardziej przyjazne środowisku. Rossmann chce nam je ułatwiać, dlatego w swoich sklepach produkty wyróżniające się ze względu na dobry dla planety skład, opakowanie przyjazne środowisku i bardziej zrównoważoną produkcję oznaczył symbolem Czujesz Klimat?

Dobry klimat to nie tylko czyste powietrze i środowisko. To także przyjaźni ludzie, atmosfera jaka nas otacza, pozytywne wibracje. Dlatego w ramach akcji Czujesz Klimat? Rossmann nie tylko zaprosił do współpracy artystów ze świata muzyki, ale też został sponsorem: Opener’a (na ubiegłorocznym Open’erze po raz pierwszy w Polsce pojawiła się scena zasilana wodorem - w ramach Czujesz Klimat?), OFF Festivalu, Siesty oraz Great September.