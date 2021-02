Natasza Świtalska przejmuje stery w Bio Family

fot. za familybio.pl; sklep sieci na warszawskiej Woli

Sieć siedmiu ekologicznych supermarketów z szyldem Bio Family ma nowego prezesa. Pod koniec 2020 r. Krystiana Czarnotę zastąpiła Natasza Świtalska.

Natasza Świtalska pełniła do grudnia 2020 r. funkcję prokury samoistnej. Krystian Czarnota w przeszłości kierował m.in. siecią Żabka.

Obecnie sklepy Bio Family działają w Poznaniu (3), Swarzędzu, Wrocławiu oraz w Warszawie (2). Koncept należy do rodziny Świtalskich, założycieli sieci Biedronka.

Pierwszy bezobsługowy sklep otwarto w Poznaniu przy ul. Murawa 2.

To co wyróżnia supermarkety Bio Family to posiadanie tylko certyfikowanej żywności bio, kosmetyków i środków czystości.