Nature Box z nowym wegańskim produktem do pielęgnacji włosów

Nature Box to ekologiczna marka naturalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała, które posiadają certyfikat Ecocert Cosmos Natural. W ramach poszerzania palety wegańskich produktów, cieszących się coraz większą popularnością wśród konsumentów, od listopada br. dostępne są już pierwsze na polskim rynku, certyfikowane maski do włosów 4w1.

Produkty z tej serii mają w swoim składzie w 100% tłoczone na zimno oleje z orzechów i owoców, które, dzięki zachowaniu naturalnych właściwości, pielęgnują włosy i skórę. Maski są obecnie dostępne w dwóch wariantach: Awokado i Argan.

Na czym polega formuła 4w1?

Formuła 4w1 umożliwia stosowanie maski do włosów na cztery różne sposoby. Pierwszym z nich jest nałożenie produktu przed myciem włosów na mokre lub suche włosy na 2-3 minuty. Kolejnym wariantem jest zastosowanie maski jako odżywki, którą wystarczy nałożyć na włosy, a następnie spłukać. Ewentualnie, aby jeszcze wzmocnić jej działanie można pozostawić ją na trzy minuty na włosach i potem spłukać. Czwartym zastosowaniem produktu Nature Box 4w1 Hair Butter jest naniesienie jej jedynie na końcówki umytych, osuszonych ręcznikiem włosów i pozostawienie bez spłukiwania.