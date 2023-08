Nawet 80 000 zł od Fundacji Biedronki – trwa nabór do programu

Wystartował nabór do drugiej edycji programu „Żywnościowy SOS”, który ma wzmacniać organizacje pomocowe i sprawić, by mogły one udzielać wsparcia żywnościowego jak największej liczbie potrzebujących. W pierwszej edycji wzięło udział 80 organizacji, które dzięki projektowi udzieliły wsparcia aż 74 591 osobom, a produkty kupione za otrzymane środki zostały wykorzystane do przygotowania 887 919 posiłków i 41 291 paczek żywnościowych.