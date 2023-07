Nawilżane chusteczki Lidla, Biedronki i Auchan będą bardziej eko. Jest inwestor

Transakcja to znaczący kamień milowy w strategicznym zaangażowaniu obu firm w inwestowanie uwzględniające kryteria ESG (Environmental, Social, and Governance). Kupno Ecowipes jest drugą transakcją oznaczoną etykietą ESG przeprowadzoną przez obie firmy, po wspólnym przejęciu Okechamp/Lutece w zeszłym roku.

Ecowipes ma imponujące osiągnięcia we wprowadzaniu innowacyjnych produktów i jest pionierem w produkcji biodegradowalnych chusteczek nawilżanych wyprodukowanych z materiałów naturalnych o minimalnym wpływie na środowisko. Od 2011 roku firma jest europejskim liderem środowiskowym i technologicznym w tej branży, zdobywając reputację eksperta pod względem jakości, zrównoważonego rozwoju i innowacyjności.

- Nasza współpraca z Cornerstone i Kartesią pozwoli nam wykorzystać naszą obecną pozycję w Europie i dostarczyć nam wsparcia finansowego niezbędnego do wprowadzania kolejnych innowacyjnych rozwiązań - mówi Gabriel Kermiche, dyrektor generalny i współinwestor w Ecowipes. - Nazywamy siebie Earthchangers, a ta transakcja przybliży nas do osiągnięcia naszego głównego celu środowiskowego: dostarczania konsumentom produktów higienicznych wykonanych tylko z materiałów naturalnych w przystępnej cenie - dodaje.

- Nasze partnerstwo z Ecowipes umożliwi firmie dalszy rozwój i możliwość oferowania klientom ekologicznych produktów - wyjaśnia Tomasz Pietrzak, partner w Cornerstone Investment Management. - Transakcja jest zgodna z naszą filozofią i zaangażowaniem w inwestowanie w zrównoważone i ekologicznie świadome firmy. Partnerstwo to pozwoli nam przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości - zaznacza.

Wpływ biodegradowalnych produktów na ekologię

Ecowipes posiada obecnie dwa najbardziej zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne w Europie, produkujące chusteczki nawilżane, patyczki higieniczne i płatki kosmetyczne. Jest także ekspertem w dziedzinie biodegradowalnych rozwiązań dla produktów konsumenckich dzięki czemu stanowi unikatowe aktywo na rynku. Strategia ESG, wdrożona przez firmę ciągle poszukującą nowych innowacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, powinna stać się wzorem dla innych przedsiębiorstw.

- Pozytywny wpływ biodegradowalnych produktów na ekologię jest dla firmy Ecowipes kluczowy i był jednym z głównych czynników, które przekonały nas do wejścia w to partnerstwo. Zaangażowanie zarządu Ecowipes w innowacje, jakość i zrównoważony rozwój jest zgodne z naszym podejściem do inwestowania uwzględniającego kryteria zrównoważonego rozwoju i przekonało nas do zaangażowania się w tę transakcję już na wczesnym etapie - powiedział Giuseppe Mirante, Senior Advisor w Kartesia.

Cornerstone i Kartesia udowadniają, że inwestowanie w przedsiębiorstwa odpowiedzialne ekologicznie, koncentrujące się na dostarczaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów wytworzonych w myśl zrównoważonego rozwoju, to nie tylko trend, ale konieczność.

Cornerstone Investment Management, Kartesia Ecowipes

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, to firma zarządzająca inwestycjami private equity o wartości aktywów wynoszącej 7 mld euro. Firma dostarcza wyższe stopy zwrotu w obszarach, w których inwestuje, takich, jak corporate private equity, private debt i private equity real estate, wykorzystując głębokie zasoby wiedzy, relacji i umiejętności naszego zespołu do odblokowania sytuacji i tworzenia wyjątkowych zwrotów dla naszych inwestorów.

Kartesia jest ogólnoeuropejskim, niezależnym dostawcą kompleksowych rozwiązań finansowych, koncentrującym się na oferowaniu szytych na miarę propozycji finansowych, obejmujących całą strukturę kapitałową, wiodącym spółkom średniej wielkości z różnych branż, w celu przyspieszenia ich tempa rozwoju. Kartesia zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld euro i jest zarządzana przez zespół ponad 80 specjalistów w biurach w Brukseli, Londynie, Luksemburgu, Madrycie, Monachium, Amsterdamie, Paryżu i Mediolanie.

Ecowipes specjalizuje się w produkcji ekologicznych produktów higienicznych i kosmetycznych (chusteczki, płatki, patyczki higieniczne) oraz produkcji marek własnych dla wiodących sieci detalicznych, jak Lidl, Biedronka i Auchan, co gwarantuje dostępność produktów firmy w wielu europejskich sklepach.

Ecowipes posiada dwa nowoczesne zakłady produkcyjne - główny zlokalizowany w Nowym Dworze Mazowieckim w Polsce i drugi, z zaawansowanym parkiem maszynowym, w pobliżu Miluzy we Francji pod marką Hydra Beauty & Clean. Trzeci zakład jest obecnie budowany w Polsce w Pomiechówku. Oprócz dostarczania marek własnych dla największych sieci detalicznych w Europie, Ecowipes wprowadził własne marki Tami i Rapid Clean.