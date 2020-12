NBP: W czasie pandemii duży popyt na gotówkę

W czasie pandemii Polacy stawili na gotówkę w portfelach - wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego.

Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., wskazuje na aspekt kulturowy jako niebagatelny czynnik mający wpływ na to, że mieszkańcy niektórych krajów szczególnie cenią sobie poczucie niezależności i swobody obywatelskiej, jakie niesie posługiwanie się „namacalnym” środkiem płatniczym w miejsce zdigitalizowanych procesów i operacji bezgotówkowych.

Analizy Narodowego Banku Polskiego potwierdzają tę opinię w odniesieniu do sytuacji, jaka miała miejsce w naszym kraju w trakcie dwóch fal pandemii. Jak podkreśla Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno - Skarbcowego NBP, wiosną, kiedy pojawił się COVID-19, na przestrzeni dwóch miesięcy miał miejsce bardzo wysoki przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu - o 52 miliardy złotych, czyli około 21%.

Jesienna fala pandemii, nieco krótsza, to wzrost w obiegu gotówkowym o ok. 4%, czyli 12 miliardów złotych. - Skala wypłat była bezprecedensowa, w niektórych dniach nawet cztero-, pięciokrotnie wyższa niż ma to miejsce w zwyczajnych okolicznościach. Cały sektor bankowy poradził sobie z tą sytuacją bardzo dobrze. Występowały jedynie krótkoterminowe opóźnienia w zasileniach w gotówkę poszczególnych bankomatów czy oddziałów bankowych - mówi Krzysztof Kowalczyk.