NCBR przeznaczy 5 mln na projekt antykontuzyjnej odzieży

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz poznańska spółka Higgsone zawarły umowę na opracowanie linii odzieży dla profesjonalnych sportowców, której zadaniem będzie ograniczenie ryzyka kontuzji. Innowacyjne ubrania będą wyposażone w specjalne czujniki. Mają służyć nie tylko do wykrywania kontuzji, ale także do przewidywania ich wystąpienia. Budżet projektu wynosi 6,78 mln zł.

Segment inteligentnej odzieży, obuwia i innych akcesoriów przeznaczonych dla osób uprawiających sport zyskuje coraz bardziej na popularności. Sportowcy już dziś chętnie korzystają np. z inteligentnych zegarków. Oprócz oceny treningu uratowały one niejedno ludzkie życie, gdy w porę wykryły niemiarową akcję serca. Inteligentne obuwie podpowiada z kolei, której części stopy używamy w największym stopniu podczas biegu, i pozwala tę pracę skorygować.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze projekt dofinansowaniem w wysokości ponad 5 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

- Taki zaawansowany technologicznie strój treningowy po prostu podniesie bezpieczeństwo naszych sportowców - mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna.

W wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych przygotowany zostanie strój, który ma pomóc w zapobieganiu kontuzjom w sporcie.

Strój ma się składać z mocno przylegającej koszulki i spodni, będzie wyglądał jak standardowy ubiór do biegania. Na ubranie w odpowiednich miejscach zostaną naniesione specjalne czujniki. Ciało zawodników będzie monitorowane podczas naturalnego ruchu. Rozwiązanie adresowane jest głównie do sportów takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a także do wszystkich drużyn narodowych. Ubranie ma się uczyć na podstawie danych dostarczanych przez swojego użytkownika.