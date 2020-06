Nestea z nową kampanią

Nowa komunikacja Nestea skupia się na relaksie, fot. mat. pras.

Kampania Nestea jest pełna orzeźwienia! Komunikacja pokazuje, jak dzięki napojom ice tea można oderwać się od codzienności i przenieść się do świata beztroskiego relaksu.

Nowa komunikacja Nestea skupia się na relaksie, który płynie z orzeźwienia. Każdy czasami potrzebuje chwili wytchnienia – wtedy wystarczy otworzyć swoją Nestea i delektować się pysznym połączeniem smaku herbaty, owoców i wody – aż można zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości. Bo Nestea to smak wolności!

Nestea prezentują spoty w telewizji oraz krótkie spoty na YouTube. To pierwsza kampania marki po powrocie na polski rynek – prezentuje konsumentom to, z czego słynie Nestea i smakowite warianty do wyboru.