Nestlé odporne na koronawirusa

Nestlé na razie wygrywa z koronowirusem. Producent FMCG podwyższa prognozę na 2020 rok po tym, jak w minionym kwartale odnotował wzrost sprzedaży LfL o 4,9 proc.

Nestlé, jak dotąd, lepiej znosiło pandemię niż niektórzy rynkowi konkurenci. Działo się tak dzięki silnemu wzrostowi w kategoriach konsumpcji domowej, takich jak karma dla zwierząt, kawa i produkty prozdrowotne. W ten sposób producent rekompensuje spadek sprzedaży w kategoriach produktów na wynos czy w gastronomii - podaje Reuters.

Tak było również w ostatnim trzecim kwartale: sprzedaż zewnętrzna spadła o 26,4 proc., ale producentowi marek Nescafé i KitKat udało się urosnąć łącznie o 4,9 proc. Dla porównania, Danone odnotował spadek porównywalnej sprzedaży o 2,5 proc.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku sprzedaż organiczna Nestlé wzrosła o 3,5 proc., podczas gdy analitycy oczekiwali średniego wzrostu sprzedaży o 2,8 proc. Jednak uwzględniając różnice kursowe, sprzedaż spadła o 9,4 proc. do 61,9 miliardów franków szwajcarskich (57,7 miliardów euro). W skali całego roku gigant FMCG spodziewał się do tej pory wzrostu na poziomie od 2 do 3 proc., ale teraz podnosi tę prognozę do co najmniej 3 proc.