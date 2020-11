Nestlé z kolejnymi kawami Starbucks do przyrządzania w domu

fot. materiały prasowe

W ramach umowy Nestlé wprowadza kolejne warianty kawy Starbucks do sklepów w Polsce. Do dostępnych od jesieni kapsułek do ekspresów NESCAFÉ Dolce Gusto oraz Nespresso dołącza kawa ziarnista oraz mielona.

Nowe produkty można znaleźć w sklepach od połowy listopada. Zarówno kawa w ziarnach, jak i mielona są dostępne w opakowaniach 200g. Rozszerzono zarazem sieć dystrybucji marki. We wrześniu kapsułki pojawiły się w sieciach Carrefour oraz w kanale e-commerce na Allegro.pl, Frisco.pl, Carrefour.pl oraz w internetowych sklepach elektronicznych: Euronet i Media Expert. Teraz do listy sklepów dołączają Kaufland, Tesco oraz Żabka.

Ziarna arabiki dostępne są w trzech stopniach palenia: łagodnym, zrównoważonym oraz wyrazistym. Kawa ziarnista Starbucks od Nestlé oferowana jest w wariantach Blonde Espresso, Pike Place Roast oraz Espresso Roast. Z kolei kawy mielone to Veranda Blend, House Blend oraz Espresso Roast.

Przeczytaj także: Roślinne zamienniki mięsa od Nestlé na półkach sklepów Kaufland

Jak komentuje Marta Szulborska, Junior Manager NESCAFÉ Dolce Gusto & Starbucks at Home w Nestlé Polska: „W Polsce kategoria kaw osiągnęła wartość 4 mld zł rocznie w handlu detalicznym. I dalej dynamicznie się rozwija. To właśnie kawa w ziarnach w dużej mierze odpowiada za obserwowane wzrosty. Kawa mielona z kolei wciąż stanowi o sile segmentu.