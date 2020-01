Nestlé zainwestuje 2 mld CHF w przejście na tworzywa z recyklingu

Nestlé zainwestuje do 2 mld CHF na przejście z pierwotnych tworzyw sztucznych na takie, które pochodzą z recyklingu i sa dozwolone do kontaktu z żywnością.

Dwa lata temu Nestlé zobowiązało się, że do 2025 roku 100% opakowań firmy będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Firma zredukuje zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią w podanym okresie.

Jednocześnie Nestlé zobowiązało się do pozyskania 2 mln ton metrycznych tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i dozwolonych do kontaktu z żywnością. W tym celu firma przeznaczyła ponad 1,5 mld CHF na wypłatę premii za te materiały do 2025 r.

Przeczytaj także: Nowy wizerunek OSM Łowicz

Poza badaniami prowadzonymi przez Instytut Badań nad Opakowaniami Nestlé (Nestlé Institute of Packaging Sciences), firma zainwestuje 250 mln CHF w start-upy prowadzące przedsięwzięcia w obszarze zrównoważonych opakowań.