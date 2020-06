Nestlé zmienia nazwy słodyczy ze względu na podtekst rasowy

Nowe nazwy słodyczy Nestlé będą neutralne rasowo, fot. za wirtualnemedia.pl

Koncern Nestlé postanowił zmienić nazwy marek słodyczy Chicos i Red Skins. Powodem jest obraźliwy podtekst rasowy, tkwiący w obecnych nazwach - czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl.

Nestlé tłumaczy, że nazwy galaretek w czekoladzie Chicos i malinowych cukierków do żucia Red Skin są "nie na miejscu" i nie reprezentują wartości firmy. "Redskin" jest w angielskim obelgą używaną do opisu rdzennych plemion żyjących na terenie Ameryki Północnej, Amerykanów, natomiast "chico" to określenie stereotypowego przedstawiciela społeczności Latynosów. W Kolumbii rebranding przejdą słodkości marki Beso de Negra - nazwę można tłumaczyć jako "pocałunek od czarnej kobiety".

