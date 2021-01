Nestle i Tesco zachęcają pracowników do przejścia na dietę wegetariańską

Jak co roku, ruszyła akcja "Veganuary" promująca dietę roślinną. W 2021 r. do wydarzenia włączyło się kierownictwo wielu firm m.in. Nestlé i Tesco - czytamy na plantbasednews.com.

Veganuary to globalna inicjatywa, która zachęca do wypróbowania diety wegańskiej i wegetariańskiej w styczniu i ewentualnego przedłużenia jej na kolejne miesiące roku. Organizatorzy akcji informują, że wyzwanie w 2021 r. podjęło 350 tys. osób, co stanowi 50-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku.

Wśród osób, które zobowiązały się wziąć udział w Veganuary są między innymi zespoły kierownicze Nestlé, Bloomberg, Marks & Spencer, Quorn (producent zamienników mięsa - przyp. red.), Tesco oraz wiodących firm księgowych PwC i EY.

Jednym z największych liderów firm biorących udział w inicjatywie jest Marco Settembri, szef Nestlé na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

Więcej na portalspozywczy.pl